В школах Украины запустят «уроки счастья» от Елены Зеленской

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Елена Зеленская,  stock
Елена Зеленская утверждает, что навыки заботы о ментальном здоровье важны не меньше, чем математика Фото:

В украинских школах с сентября планируется введение «уроков счастья», которые будут проводиться под руководством Елены Зеленской, жены главы Украины. Это адаптированный американский курс социально-эмоционального обучения Well-Being, который будет включен в программу ментального здоровья «Ты как?». Об этом сообщила сама жена политика.

«Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь», — написала Зеленская в своем telegram-канале. В число таких навыков, в частности, входят умение «строить отношения с людьми», умение «любить и сочувствовать», а также «мудрость и то, как расти в ней».

Такое дополнение в образовании направлено на поддержку ментального здоровья учащихся и развитие навыков, которые помогут им вести счастливую и плодотворную жизнь, что, по мнению Зеленской, не менее важно, чем традиционные академические предметы. Она также отметила, что курс адаптируют к украинским реалиям.

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В украинских школах с сентября планируется введение «уроков счастья», которые будут проводиться под руководством Елены Зеленской, жены главы Украины. Это адаптированный американский курс социально-эмоционального обучения Well-Being, который будет включен в программу ментального здоровья «Ты как?». Об этом сообщила сама жена политика. «Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь», — написала Зеленская в своем telegram-канале. В число таких навыков, в частности, входят умение «строить отношения с людьми», умение «любить и сочувствовать», а также «мудрость и то, как расти в ней». Такое дополнение в образовании направлено на поддержку ментального здоровья учащихся и развитие навыков, которые помогут им вести счастливую и плодотворную жизнь, что, по мнению Зеленской, не менее важно, чем традиционные академические предметы. Она также отметила, что курс адаптируют к украинским реалиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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