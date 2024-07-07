В школах Украины запустят «уроки счастья» от Елены Зеленской

07 июля 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

Елена Зеленская утверждает, что навыки заботы о ментальном здоровье важны не меньше, чем математика Фото: Официальный сайт президента Украины В украинских школах с сентября планируется введение «уроков счастья», которые будут проводиться под руководством Елены Зеленской, жены главы Украины. Это адаптированный американский курс социально-эмоционального обучения Well-Being, который будет включен в программу ментального здоровья «Ты как?». Об этом сообщила сама жена политика. «Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь», — написала Зеленская в своем telegram-канале. В число таких навыков, в частности, входят умение «строить отношения с людьми», умение «любить и сочувствовать», а также «мудрость и то, как расти в ней». Такое дополнение в образовании направлено на поддержку ментального здоровья учащихся и развитие навыков, которые помогут им вести счастливую и плодотворную жизнь, что, по мнению Зеленской, не менее важно, чем традиционные академические предметы. Она также отметила, что курс адаптируют к украинским реалиям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В украинских школах с сентября планируется введение «уроков счастья», которые будут проводиться под руководством Елены Зеленской, жены главы Украины. Это адаптированный американский курс социально-эмоционального обучения Well-Being, который будет включен в программу ментального здоровья «Ты как?». Об этом сообщила сама жена политика. «Курс будет раскрывать важнейшие знания и навыки, без которых невозможна счастливая, содержательная, плодотворная жизнь», — написала Зеленская в своем telegram-канале. В число таких навыков, в частности, входят умение «строить отношения с людьми», умение «любить и сочувствовать», а также «мудрость и то, как расти в ней». Такое дополнение в образовании направлено на поддержку ментального здоровья учащихся и развитие навыков, которые помогут им вести счастливую и плодотворную жизнь, что, по мнению Зеленской, не менее важно, чем традиционные академические предметы. Она также отметила, что курс адаптируют к украинским реалиям.