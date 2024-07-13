Галкин* спел на роскошной свадьбе украинцев в Италии

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Максим Галкин спел на свадьбе украинцев в Италии песни на украинском языке Фото:

Артист и юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иноагентом) выступил на свадьбе украинцев в итальянском городе Комо. Также на торжестве присутствовал украинский певец Монатик.

«В Сети расходятся кадры шикарной украинской свадьбы на итальянском озере Комо. Среди выступающих — российский шоумен Максим Галкин и украинский певец Монатик. Галкин, судя по видео, пел на украинском языке „Смереку“, „Золото Карпат“ и „Одну калину“», — пишет telegram-канал «Политика Страны».

Свадьба украинской пары прошла 10 июня на вилле Бальбиано. Ее сдают в аренду российские бизнесмены за 19 тысяч евро в сутки. В telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Монатика отмечают, что с Украины только невеста — киевлянка Ангелина Терская. Она работает в туристическом бизнесе.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о певице Алле Пугачевой и ее муже Максиме Галкине, назвав их предателями. Супруги покинули страну в 2022 году. Сейчас в их замке в деревне Грязь живет обслуживающий персонал, который присматривает за домом, сообщает «Национальная служба новостей».

*Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом

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Артист и юморист Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иноагентом) выступил на свадьбе украинцев в итальянском городе Комо. Также на торжестве присутствовал украинский певец Монатик. «В Сети расходятся кадры шикарной украинской свадьбы на итальянском озере Комо. Среди выступающих — российский шоумен Максим Галкин и украинский певец Монатик. Галкин, судя по видео, пел на украинском языке „Смереку“, „Золото Карпат“ и „Одну калину“», — пишет telegram-канал «Политика Страны». Свадьба украинской пары прошла 10 июня на вилле Бальбиано. Ее сдают в аренду российские бизнесмены за 19 тысяч евро в сутки. В telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Монатика отмечают, что с Украины только невеста — киевлянка Ангелина Терская. Она работает в туристическом бизнесе. Ранее продюсер Иосиф Пригожин резко высказался о певице Алле Пугачевой и ее муже Максиме Галкине, назвав их предателями. Супруги покинули страну в 2022 году. Сейчас в их замке в деревне Грязь живет обслуживающий персонал, который присматривает за домом, сообщает «Национальная служба новостей». *Максим Галкин признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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