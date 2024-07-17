МИД РФ: Зеленский получил от США карт-бланш на нанесение ударов по территории РФ

США перестали ограничивать президента Украины Владимира Зеленского в вопросе нанесения новых ударов по территориям Российской Федерации. Об этом сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«В Вашингтоне продолжают раскручивать спираль эскалации. Там пытаются оправдать собственные преступления и выгородить Киев. Более того, режиму Зеленского дают карт-бланш на нанесение американским оружием новых ударов по российской территории», — сообщил Полищук, переедает ТАСС.
Полищук подчеркнул, что в США до сих пор рассчитывают нанести РФ «стратегическое поражение». Он отметил, что мало кто в американской элите осознает риски подобного самообмана. Дипломат уточнил, что последствия данного решения Вашингтона могут быть непредсказуемыми, как для Америки, так и для всего мира.
Он также высказал уверенность в том, что военные специалисты США обеспечивали ракетную атаку на Севастополь. По словам Полищука, вооружение ВСУ наводили на цели с помощью беспилотника Пентагона.
Ранее сообщалось, что страны Запада выступили с инициативой совместной разработки и поставки Украине дальнобойных ракет. Данные боеприпасы должны позволить Киеву наносить удары вглубь РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.