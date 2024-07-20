Семь жителей Шебекино Белгородской области получили ранения в результате обстрела по стороны ВСУ. Снаряды попали на территорию промышленного предприятия и в жилой дом. Есть также разрушения зданий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Ранены семь мирных жителей. У четверых пострадавших — осколочные ранения. Одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. В горбольницу №2 Белгорода везут еще двух раненых: мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой.
Из-за попадания снарядов повреждены окна, балконные плиты, фасады и стены в двух многоквартиных домах. Произошло возгорание газопровода. Также повреждены производственное здание, проходная и спецтехника на промышленном предприятии, отметил Гладков.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Семь жителей Шебекино Белгородской области получили ранения в результате обстрела по стороны ВСУ. Снаряды попали на территорию промышленного предприятия и в жилой дом. Есть также разрушения зданий, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Ранены семь мирных жителей. У четверых пострадавших — осколочные ранения. Одна женщина пострадала в результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом. Все они доставлены в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. В горбольницу №2 Белгорода везут еще двух раненых: мужчину с непроникающими ранениями руки и живота и женщину с баротравмой. Из-за попадания снарядов повреждены окна, балконные плиты, фасады и стены в двух многоквартиных домах. Произошло возгорание газопровода. Также повреждены производственное здание, проходная и спецтехника на промышленном предприятии, отметил Гладков.