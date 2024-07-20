Генконсульство РФ заинтересовалось отравлением россиян в отеле Турции

Генконсульство России в Анталье проведет проверку сообщений об отравлении российских туристов в отеле на западе Турции. Несмотря на отсутствие прямых обращений от пострадавших граждан, дипломаты держат ситуацию на контроле.
«Жалоб со стороны россиян не было. Дипломаты держат вопрос в повестке», — сообщили РИА Новости в дипломатическом представительстве.
Как сообщало URA.RU ранее, инцидент случился в пятизвездочном отеле Sealight Resort, расположенном в Кушадасы. По предварительной информации, распространенной в telegram-каналах, члены одной семьи почувствовали недомогание и были госпитализированы, после чего им оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили. По одной из версий, россияне отравились неизвестным газом.
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