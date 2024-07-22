В России запретят управлять квадроциклами и снегоходами без экзаменов

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Поиск пропавших детей в с. Липчинское. Тюмень, квадроцикл, квадроциклы
В России больше нельзя будет управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами без прав Фото:

МВД России намеренно закрыть законодательный пробел, позволяющий водителям управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без прохождения специального обучения и сдачи экзаменов. Весной текущего года в закон «О безопасности дорожного движения» были внесены изменения, приведшие к появлению возможности управления транспортом без прав, которой некоторые водители уже успели воспользоваться.

«МВД через поправки к ведомственному приказу планирует прикрыть законодательную лазейку, позволившую водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем. <…> Некоторые водители уже успели ею [возможностью] воспользоваться и получить новые права, снимающие ограничения на использование мотоспецтехники», — пишет «Коммерсант».

Согласно предложенным изменениям, в будущем для управления транспортными средствами с мотопосадкой потребуется либо категория А, либо категория B1 с отметкой MS, получить которую можно будет только после прохождения соответствующего обучения. В то же время водителям, которые уже успели воспользоваться существующими лазейками, менять права не придется.

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МВД России намеренно закрыть законодательный пробел, позволяющий водителям управлять снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем без прохождения специального обучения и сдачи экзаменов. Весной текущего года в закон «О безопасности дорожного движения» были внесены изменения, приведшие к появлению возможности управления транспортом без прав, которой некоторые водители уже успели воспользоваться. «МВД через поправки к ведомственному приказу планирует прикрыть законодательную лазейку, позволившую водителям автомобилей получать без обучения и экзаменов право управления снегоходами, квадроциклами и трициклами с мотоциклетным рулем. <…> Некоторые водители уже успели ею [возможностью] воспользоваться и получить новые права, снимающие ограничения на использование мотоспецтехники», — пишет «Коммерсант». Согласно предложенным изменениям, в будущем для управления транспортными средствами с мотопосадкой потребуется либо категория А, либо категория B1 с отметкой MS, получить которую можно будет только после прохождения соответствующего обучения. В то же время водителям, которые уже успели воспользоваться существующими лазейками, менять права не придется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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