США призвали Израиль не совершать критическую ошибку, планируя атаку на Ливан

США призвали Израиль проявить осторожность в своих действиях, планируя атаку на Ливан. По мнению американских властей, планы по нанесению ударов по целям шиитского движения «Хезболла» в Бейруте в ответ на недавнюю атаку на Голанских высотах могут привести к серьезной дестабилизации ситуации. Об этом пишет портал Axios.
«Администрация Байдена предупредила Израиль, что в случае удара по объектам „Хезболла“ в Бейруте в ответ на атаку на Голанские высоты, произошедшую в субботу, ситуация может выйти из-под контроля», — говорится в материале. Как отметил один из израильских чиновников, в американской администрации четко заявили, чтобы Израиль воздержался от любых действий, которые могли бы усугубить ситуацию.
В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, контролируемых Израилем, 27 июля погибли не менее десяти человек, около 30 получили ранения. Ракета упала на футбольное поле, среди жертв есть дети. Армия Израиля обстреляла 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана после угроз в адрес движения «Хезболла», которое обвинили в обстреле Голанских высот, передает RT.
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