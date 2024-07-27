Израиль обвинил «Хезболлу» в ударе по Голанским высотам

Не менее десяти человек погибли в результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, подконтрольных Израилю. Об этом сообщает местное издание The Times Of Israel, ссылаясь на данные медицинских служб.
«10 человек погибли, около 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Голанских высот. Это самая смертоносная атака «Хезболлы» на сегодняшний день», — передает газета. В Армии обороны Израиля уточнили, что ракета упала на футбольном поле населенного пункта, и среди жертв есть дети.
Израильские власти обвиняют в произошедшем ливанскую организацию «Хезболла». Сами представители «Хезболла» отвергают обвинения в своей причастности к ракетному обстрелу.
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