27 июля 2024

Израиль обвинил «Хезболлу» в ударе по Голанским высотам

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Израильские власти считают, что группировка атаковала футбольное поле
Израильские власти считают, что группировка атаковала футбольное поле Фото:

Не менее десяти человек погибли в результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, подконтрольных Израилю. Об этом сообщает местное издание The Times Of Israel, ссылаясь на данные медицинских служб.

«10 человек погибли, около 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Голанских высот. Это самая смертоносная атака «Хезболлы» на сегодняшний день», — передает газета. В Армии обороны Израиля уточнили, что ракета упала на футбольном поле населенного пункта, и среди жертв есть дети.

Израильские власти обвиняют в произошедшем ливанскую организацию «Хезболла». Сами представители «Хезболла» отвергают обвинения в своей причастности к ракетному обстрелу.

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Не менее десяти человек погибли в результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах, подконтрольных Израилю. Об этом сообщает местное издание The Times Of Israel, ссылаясь на данные медицинских служб. «10 человек погибли, около 30 получили ранения в результате ракетного обстрела Голанских высот. Это самая смертоносная атака «Хезболлы» на сегодняшний день», — передает газета. В Армии обороны Израиля уточнили, что ракета упала на футбольном поле населенного пункта, и среди жертв есть дети. Израильские власти обвиняют в произошедшем ливанскую организацию «Хезболла». Сами представители «Хезболла» отвергают обвинения в своей причастности к ракетному обстрелу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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