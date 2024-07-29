Путин вручили орден Почета однополчанину своего отца

Президент России Владимир Путин отметил орденом Почета Зиновия Меркина, ветерана Великой Отечественной войны и однополчанина своего отца, в честь его столетия и значительного вклада в патриотическое воспитание молодежи. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«За вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность», — гласит указ президента РФ о награждении Зиновия Меркина, который отметил свой столетний юбилей. «Российская газета» пишет, что он был однополчанином Владимира Спиридоновича Путина, отца президента РФ.
Зиновий Меркин отправился на фронт добровольцем на заре Великой Отечественной войны и прошел путь от Невского пятачка до Курской дуги, получив за время службы многочисленные боевые награды. После окончания войны Меркин продолжил свою деятельность, работая в Совете ветеранов армии народного ополчения Ленинграда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.