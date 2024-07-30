На трассе из Екатеринбурга в Тюмень за сутки трижды перекроют проезд

На трассе Р-351 из Екатеринбурга в Тюмень 31 июля полностью ограничат движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трассу полностью перекроют в районе Тугулыма (архивное фото)
Трассу полностью перекроют в районе Тугулыма (архивное фото) Фото:

На трассе Р-351 из Екатеринбурга в Тюмень 31 июля трижды будут полностью перекрывать движение на участке, расположенном в Тугулымском городском округе. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор».

«На 268 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 31 июля ограничат движение. Полное перекрытие проезда произойдет с 14:00 по 14:10, с 14:25 по 14:35, и с 14:50 по 15:00», — рассказали в «Уралуправтодоре».

Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Участок, где будет перекрыт проезд, находится в Тугулымском городском округе. Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе Р-351 из Екатеринбурга в Тюмень 31 июля трижды будут полностью перекрывать движение на участке, расположенном в Тугулымском городском округе. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор». «На 268 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 31 июля ограничат движение. Полное перекрытие проезда произойдет с 14:00 по 14:10, с 14:25 по 14:35, и с 14:50 по 15:00», — рассказали в «Уралуправтодоре». Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Участок, где будет перекрыт проезд, находится в Тугулымском городском округе. Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...