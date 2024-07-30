На трассе из Екатеринбурга в Тюмень за сутки трижды перекроют проезд

На трассе Р-351 из Екатеринбурга в Тюмень 31 июля трижды будут полностью перекрывать движение на участке, расположенном в Тугулымском городском округе. Об этом URA.RU сообщили в «Уралуправтодор».
«На 268 км трассы Р-351 Екатеринбург — Тюмень 31 июля ограничат движение. Полное перекрытие проезда произойдет с 14:00 по 14:10, с 14:25 по 14:35, и с 14:50 по 15:00», — рассказали в «Уралуправтодоре».
Ограничения связаны с проведением дорожных работ. Участок, где будет перекрыт проезд, находится в Тугулымском городском округе. Водителей просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свой маршрут.
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