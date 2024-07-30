РИАН: попытка Израиля убить командира «Хезболлы» провалилась

Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении «Хезболла» сообщил, что попытка израильских военных устранить одного из командиров организации Фуада Шукера не привела к успеху. Об этом сообщил источник в ливанском движении.
«Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной», — заявил источник в эксклюзивном комментарии для РИА Новости.
Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения.
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