РИАН: попытка Израиля убить командира «Хезболлы» провалилась

31 июля 2024 в 00:35 Размер текста - 17 +

«Хезболла» атаковало позиции Израиля на границе Фото: Министерство обороны Израиля Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении «Хезболла» сообщил, что попытка израильских военных устранить одного из командиров организации Фуада Шукера не привела к успеху. Об этом сообщил источник в ливанском движении. «Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной», — заявил источник в эксклюзивном комментарии для РИА Новости. Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении «Хезболла» сообщил, что попытка израильских военных устранить одного из командиров организации Фуада Шукера не привела к успеху. Об этом сообщил источник в ливанском движении. «Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной», — заявил источник в эксклюзивном комментарии для РИА Новости. Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения.