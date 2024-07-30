30 июля 2024

РИАН: попытка Израиля убить командира «Хезболлы» провалилась

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, израиль, флаг, сектор газа,  stock, цахал, наземная операция
«Хезболла» атаковало позиции Израиля на границе Фото:

Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении «Хезболла» сообщил, что попытка израильских военных устранить одного из командиров организации Фуада Шукера не привела к успеху. Об этом сообщил источник в ливанском движении.

«Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной», — заявил источник в эксклюзивном комментарии для РИА Новости.

Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Высокопоставленный источник в ливанском шиитском движении «Хезболла» сообщил, что попытка израильских военных устранить одного из командиров организации Фуада Шукера не привела к успеху. Об этом сообщил источник в ливанском движении. «Израильские удары были направлены на убийство командира Фуада Шукера. Попытка убийства оказалась провальной», — заявил источник в эксклюзивном комментарии для РИА Новости. Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...