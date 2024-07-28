«Хезболла» атаковало позиции Израиля на границе

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Позиции Израиля подверглись ударам со стороны "Хезболлы"
Позиции Израиля подверглись ударам со стороны "Хезболлы" Фото:

Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. Об этом рассказали представители движения.

«Бойцы исламского сопротивления 28.07.2024 нанесли удары по позициям сил враждебного Израиля», — передает сообщение «Хезболла» РИА Новости. Там добавили, что удары были нанесены в районе поселения Штула и его окрестностях. Пресс-служба шиитского движения заявила, что все цели были поражены.

Также в тот же день «Хезболла» сообщила о нападении на позиции и места скопления израильских военных в поселении Манара. В пресс-отчете было указано, что цели были поражены прямыми ударами.

В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения. Ракета попала на футбольное поле, среди жертв есть дети, передает Pravda.Ru. Израильские власти обвиняют «Хезболлу» в обстреле, однако сама организация отвергает эти обвинения.

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Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. Об этом рассказали представители движения. «Бойцы исламского сопротивления 28.07.2024 нанесли удары по позициям сил враждебного Израиля», — передает сообщение «Хезболла» РИА Новости. Там добавили, что удары были нанесены в районе поселения Штула и его окрестностях. Пресс-служба шиитского движения заявила, что все цели были поражены. Также в тот же день «Хезболла» сообщила о нападении на позиции и места скопления израильских военных в поселении Манара. В пресс-отчете было указано, что цели были поражены прямыми ударами. В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения. Ракета попала на футбольное поле, среди жертв есть дети, передает Pravda.Ru. Израильские власти обвиняют «Хезболлу» в обстреле, однако сама организация отвергает эти обвинения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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