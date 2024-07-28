«Хезболла» атаковало позиции Израиля на границе

Ливанское движение «Хезболла» атаковало позиции израильской армии в пограничных населенных пунктах Манара и Штула. Об этом рассказали представители движения.
«Бойцы исламского сопротивления 28.07.2024 нанесли удары по позициям сил враждебного Израиля», — передает сообщение «Хезболла» РИА Новости. Там добавили, что удары были нанесены в районе поселения Штула и его окрестностях. Пресс-служба шиитского движения заявила, что все цели были поражены.
Также в тот же день «Хезболла» сообщила о нападении на позиции и места скопления израильских военных в поселении Манара. В пресс-отчете было указано, что цели были поражены прямыми ударами.
В результате ракетного обстрела Мадждаль-Шамса на Голанских высотах 27 июля погибли более десяти человек, около 30 получили ранения. Ракета попала на футбольное поле, среди жертв есть дети, передает Pravda.Ru. Израильские власти обвиняют «Хезболлу» в обстреле, однако сама организация отвергает эти обвинения.
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