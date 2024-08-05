Иран через Венгрию сообщил Израилю о своем намерении атаковать

05 августа 2024 в 22:24 Размер текста - 17 +

Власти Ирана намерены атаковать Израиль, заявил Исраэль Кац Фото: Сергей Русанов © URA.RU Иран через Венгрию передал предупреждение об атаке на Израиль. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. «Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль… Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — сказал Кац. Его слова передает издание The Jerusalem Post . Ранее в Венгрии заявили, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с главами МИД Израиля и Ирана, по итогам которых утвердилось, что ситуация на Ближнем Востоке рискует перейти в стадию эскалации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Иран через Венгрию передал предупреждение об атаке на Израиль. Об этом сообщил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. «Иран сообщил нам, что намерен атаковать Израиль… Мир должен потребовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществит», — сказал Кац. Его слова передает издание The Jerusalem Post. Ранее в Венгрии заявили, что ситуация на Ближнем Востоке находится на грани. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провел телефонные переговоры с главами МИД Израиля и Ирана, по итогам которых утвердилось, что ситуация на Ближнем Востоке рискует перейти в стадию эскалации.