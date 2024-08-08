08 августа 2024

Большая часть школьной формы в России оказалась некачественной

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Школьный базар. Курган, школьная форма, фартук, школьный базар, форма для девочек, передник
Роскачество нашло нарушения в большей части школьной формы Фото:

Более половины представленной школьной формы, представленной популярными производителями не прошли проверку Роскачества на соответствия требованиям безопасности. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков и в 61% случаев выявило нарушения.

«Большая часть школьной формы в РФ (61%) не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности, выяснили в Роскачестве. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков от популярных отечественных и импортных производителей — это марки Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis и другие», — сообщили «Известия».

Отмечается, что Роскачество обратилось с предложением к Росаккредитации лишить сертификатов компании-нарушители, что заблокирует им продажи на территории РФ. Роспотребнадзор уже выдал предостережения о недопустимости нарушений и в частных случаях — о приостановке реализации продукции.

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Более половины представленной школьной формы, представленной популярными производителями не прошли проверку Роскачества на соответствия требованиям безопасности. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков и в 61% случаев выявило нарушения. «Большая часть школьной формы в РФ (61%) не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности, выяснили в Роскачестве. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков от популярных отечественных и импортных производителей — это марки Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis и другие», — сообщили «Известия». Отмечается, что Роскачество обратилось с предложением к Росаккредитации лишить сертификатов компании-нарушители, что заблокирует им продажи на территории РФ. Роспотребнадзор уже выдал предостережения о недопустимости нарушений и в частных случаях — о приостановке реализации продукции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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