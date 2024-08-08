Большая часть школьной формы в России оказалась некачественной

09 августа 2024 в 03:48 Размер текста - 17 +

Роскачество нашло нарушения в большей части школьной формы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Более половины представленной школьной формы, представленной популярными производителями не прошли проверку Роскачества на соответствия требованиям безопасности. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков и в 61% случаев выявило нарушения. «Большая часть школьной формы в РФ (61%) не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности, выяснили в Роскачестве. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков от популярных отечественных и импортных производителей — это марки Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis и другие», — сообщили «Известия». Отмечается, что Роскачество обратилось с предложением к Росаккредитации лишить сертификатов компании-нарушители, что заблокирует им продажи на территории РФ. Роспотребнадзор уже выдал предостережения о недопустимости нарушений и в частных случаях — о приостановке реализации продукции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более половины представленной школьной формы, представленной популярными производителями не прошли проверку Роскачества на соответствия требованиям безопасности. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков и в 61% случаев выявило нарушения. «Большая часть школьной формы в РФ (61%) не соответствует обязательным требованиям технических регламентов о безопасности, выяснили в Роскачестве. Организация проверила 26 образцов брюк для мальчиков от популярных отечественных и импортных производителей — это марки Orby, Ostin, Gloria Jeans, Modis и другие», — сообщили «Известия». Отмечается, что Роскачество обратилось с предложением к Росаккредитации лишить сертификатов компании-нарушители, что заблокирует им продажи на территории РФ. Роспотребнадзор уже выдал предостережения о недопустимости нарушений и в частных случаях — о приостановке реализации продукции.