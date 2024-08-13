13 августа 2024

На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
На «Фукусиме-1» остановили подачу воды из-за ее утечки, заявили в TEPCO (архивное фото) Фото:

В здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка порядка 25 тонн радиоактивной воды. Об этом сообщил оператор станции, компании Tokyo Electric Power (TEPCO).

«Утечка была обнаружена 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было зафиксировано аномальное снижение уровня воды», — заявили в компании TEPCO, информацию передает телеканал NHK. Подача новой воды была приостановлена, и для обследования помещений в здание был направлен робот. Он выявил, что вытекшая из резервуара вода стекла через дренажные отверстия в подвал здания, но не вышла наружу.

Не смотря на временную остановку подачи новой воды, компания-оператор TEPCO уверяет, что проблем с охлаждением отработанного ядерного топлива не возникнет. Предполагается, что температура в бассейне может подняться максимум до 46 градусов Цельсия, что значительно ниже максимально допустимого порога в 65 градусов. В ближайшую неделю планируется повторное использование робота для определения точного места утечки и выяснения ее причин.

Авария на АЭС «Фукусима-1» стала одним из самых серьезных ядерных инцидентов в истории, произошедшим в марте 2011 года после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийные бедствия вывели из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. Цунами также привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков, это вызвало прожиг защитных оболочек и последующие взрывы водорода. Четвертый энергоблок также был поврежден. Кроме того, авария вызвала значительные выбросы радиоактивных веществ, что привело к радиационному загрязнению окрестностей станции. Планы по ликвидации последствий аварии и демонтажу АЭС «Фукусима-1» рассчитаны до 2050 года.

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В здании второго энергоблока аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии произошла утечка порядка 25 тонн радиоактивной воды. Об этом сообщил оператор станции, компании Tokyo Electric Power (TEPCO). «Утечка была обнаружена 9 августа после того, как в одном из резервуаров для контроля воды в бассейне для охлаждения отработанного ядерного топлива было зафиксировано аномальное снижение уровня воды», — заявили в компании TEPCO, информацию передает телеканал NHK. Подача новой воды была приостановлена, и для обследования помещений в здание был направлен робот. Он выявил, что вытекшая из резервуара вода стекла через дренажные отверстия в подвал здания, но не вышла наружу. Не смотря на временную остановку подачи новой воды, компания-оператор TEPCO уверяет, что проблем с охлаждением отработанного ядерного топлива не возникнет. Предполагается, что температура в бассейне может подняться максимум до 46 градусов Цельсия, что значительно ниже максимально допустимого порога в 65 градусов. В ближайшую неделю планируется повторное использование робота для определения точного места утечки и выяснения ее причин. Авария на АЭС «Фукусима-1» стала одним из самых серьезных ядерных инцидентов в истории, произошедшим в марте 2011 года после мощного землетрясения и последовавшего за ним цунами. Стихийные бедствия вывели из строя системы энергоснабжения и охлаждения станции. Цунами также привело к расплавлению ядерного топлива в реакторах трех энергоблоков, это вызвало прожиг защитных оболочек и последующие взрывы водорода. Четвертый энергоблок также был поврежден. Кроме того, авария вызвала значительные выбросы радиоактивных веществ, что привело к радиационному загрязнению окрестностей станции. Планы по ликвидации последствий аварии и демонтажу АЭС «Фукусима-1» рассчитаны до 2050 года.
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