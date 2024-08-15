Нутрициолог предупредил об угрозе развития рака из-за популярной процедуры

Врач Каспаров: из-за популярных холодовых процедур может развиться рак

15 августа 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

У обычных людей, которые ходят в зал два раза в неделю, есть риск истощения надпочечников Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Из-за популярных холодовых процедур может развиться рак. Об этом сообщил российский бихокаер, тренер и эксперт в области нутрициологии, Вадим Каспаров. «Холодовые процедуры, которые стали последнее время очень популярны среди спортсменов и звезд, могут привести к истощению надпочечников развитию злокачественных опухолей», — рассказал Вадим Каспаров в интервью блогеру Глебу Слоломину на YouTube. Холодовые процедуры изначально использовали бойцы UFC. Суть процедуры в том, чтобы воздействовать на организм человека низких температур с целью оздоровления, восстановления и поддержания тонуса. Для бойцов UFC имеет смысл принимать такие процедуры, потому что это всплеск кортизола, который нужен спортсменам, находящимся всегда в состоянии превозмогания на тренировках. А если говорить про обычных людей, которые ходят в зал два раза в неделю, есть риск истощения надпочечников. И есть исследования, согласно которым продолжительное нахождение на холоде повышает риск развития раковых опухолей, добавил Каспаров Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за популярных холодовых процедур может развиться рак. Об этом сообщил российский бихокаер, тренер и эксперт в области нутрициологии, Вадим Каспаров. «Холодовые процедуры, которые стали последнее время очень популярны среди спортсменов и звезд, могут привести к истощению надпочечников развитию злокачественных опухолей», — рассказал Вадим Каспаров в интервью блогеру Глебу Слоломину на YouTube. Холодовые процедуры изначально использовали бойцы UFC. Суть процедуры в том, чтобы воздействовать на организм человека низких температур с целью оздоровления, восстановления и поддержания тонуса. Для бойцов UFC имеет смысл принимать такие процедуры, потому что это всплеск кортизола, который нужен спортсменам, находящимся всегда в состоянии превозмогания на тренировках. А если говорить про обычных людей, которые ходят в зал два раза в неделю, есть риск истощения надпочечников. И есть исследования, согласно которым продолжительное нахождение на холоде повышает риск развития раковых опухолей, добавил Каспаров