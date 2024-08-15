Нутрициолог предупредил об угрозе развития рака из-за популярной процедуры

Врач Каспаров: из-за популярных холодовых процедур может развиться рак
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Химио-теропевтическое отделение ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский Город". Тюмень, лечение, онкология, рак, заболевание, медицина, химиотерапия, больница, капельницы, злокачественная опухоль, инфекционное, паразитарное
У обычных людей, которые ходят в зал два раза в неделю, есть риск истощения надпочечников Фото:

Из-за популярных холодовых процедур может развиться рак. Об этом сообщил российский бихокаер, тренер и эксперт в области нутрициологии, Вадим Каспаров.

«Холодовые процедуры, которые стали последнее время очень популярны среди спортсменов и звезд, могут привести к истощению надпочечников развитию злокачественных опухолей», — рассказал Вадим Каспаров в интервью блогеру Глебу Слоломину на YouTube.

Холодовые процедуры изначально использовали бойцы UFC. Суть процедуры в том, чтобы воздействовать на организм человека низких температур с целью оздоровления, восстановления и поддержания тонуса. Для бойцов UFC имеет смысл принимать такие процедуры, потому что это всплеск кортизола, который нужен спортсменам, находящимся всегда в состоянии превозмогания на тренировках. А если говорить про обычных людей, которые ходят в зал два раза в неделю, есть риск истощения надпочечников. И есть исследования, согласно которым продолжительное нахождение на холоде повышает риск развития раковых опухолей, добавил Каспаров

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Из-за популярных холодовых процедур может развиться рак. Об этом сообщил российский бихокаер, тренер и эксперт в области нутрициологии, Вадим Каспаров. «Холодовые процедуры, которые стали последнее время очень популярны среди спортсменов и звезд, могут привести к истощению надпочечников развитию злокачественных опухолей», — рассказал Вадим Каспаров в интервью блогеру Глебу Слоломину на YouTube. Холодовые процедуры изначально использовали бойцы UFC. Суть процедуры в том, чтобы воздействовать на организм человека низких температур с целью оздоровления, восстановления и поддержания тонуса. Для бойцов UFC имеет смысл принимать такие процедуры, потому что это всплеск кортизола, который нужен спортсменам, находящимся всегда в состоянии превозмогания на тренировках. А если говорить про обычных людей, которые ходят в зал два раза в неделю, есть риск истощения надпочечников. И есть исследования, согласно которым продолжительное нахождение на холоде повышает риск развития раковых опухолей, добавил Каспаров
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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