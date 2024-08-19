Десантники на курганских БМД-4М сровняли с землей минометный расчет ВСУ в ДНР. Видео

19 августа 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Экипажи БМД-4М уничтожили минометный расчет ВСУ на Донбассе Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод» сравняли с землей минометный расчет ВСУ недалеко от села Переездное в ДНР. Об этом сообщает военкоры. «Тульские десантники под покровом ночи сровняли минометный расчет и пехоту ВСУ около Переездного в ДНР. По противнику работала БМД-4М, удары которой корректировал дрон», — передает телеканал «Звезда». После этого штурмовики захватили опорный пункт и завершили уничтожение украинских боевиков. Ранее URA.RU писало, что экипажи БМП-3 помогли штурмовикам в уничтожении ВСУ и взятии их позиций. Военнослужащие на замаскированных бронемашинах оказали мощную поддержку военным мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод» сравняли с землей минометный расчет ВСУ недалеко от села Переездное в ДНР. Об этом сообщает военкоры. «Тульские десантники под покровом ночи сровняли минометный расчет и пехоту ВСУ около Переездного в ДНР. По противнику работала БМД-4М, удары которой корректировал дрон», — передает телеканал «Звезда». После этого штурмовики захватили опорный пункт и завершили уничтожение украинских боевиков. Ранее URA.RU писало, что экипажи БМП-3 помогли штурмовикам в уничтожении ВСУ и взятии их позиций. Военнослужащие на замаскированных бронемашинах оказали мощную поддержку военным мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии.