Десантники на курганских БМД-4М сровняли с землей минометный расчет ВСУ в ДНР. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock,  миномет
Экипажи БМД-4М уничтожили минометный расчет ВСУ на Донбассе Фото:
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Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод» сравняли с землей минометный расчет ВСУ недалеко от села Переездное в ДНР. Об этом сообщает военкоры.

«Тульские десантники под покровом ночи сровняли минометный расчет и пехоту ВСУ около Переездного в ДНР. По противнику работала БМД-4М, удары которой корректировал дрон», — передает телеканал «Звезда». После этого штурмовики захватили опорный пункт и завершили уничтожение украинских боевиков.

Ранее URA.RU писало, что экипажи БМП-3 помогли штурмовикам в уничтожении ВСУ и взятии их позиций. Военнослужащие на замаскированных бронемашинах оказали мощную поддержку военным мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии.

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Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод» сравняли с землей минометный расчет ВСУ недалеко от села Переездное в ДНР. Об этом сообщает военкоры. «Тульские десантники под покровом ночи сровняли минометный расчет и пехоту ВСУ около Переездного в ДНР. По противнику работала БМД-4М, удары которой корректировал дрон», — передает телеканал «Звезда». После этого штурмовики захватили опорный пункт и завершили уничтожение украинских боевиков. Ранее URA.RU писало, что экипажи БМП-3 помогли штурмовикам в уничтожении ВСУ и взятии их позиций. Военнослужащие на замаскированных бронемашинах оказали мощную поддержку военным мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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