Тульские десантники на бронемашинах БМД-4М, которые производит «Курганмашзавод» сравняли с землей минометный расчет ВСУ недалеко от села Переездное в ДНР. Об этом сообщает военкоры.
«Тульские десантники под покровом ночи сровняли минометный расчет и пехоту ВСУ около Переездного в ДНР. По противнику работала БМД-4М, удары которой корректировал дрон», — передает телеканал «Звезда». После этого штурмовики захватили опорный пункт и завершили уничтожение украинских боевиков.
Ранее URA.RU писало, что экипажи БМП-3 помогли штурмовикам в уничтожении ВСУ и взятии их позиций. Военнослужащие на замаскированных бронемашинах оказали мощную поддержку военным мотострелкового подразделения 1-й гвардейской танковой армии.
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