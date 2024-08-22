Запад должен прекратить поддерживать Украину из-за причастности украинцев к взрывам «Северных потоков». Об этом сообщает бывший специальный помощник президента Рональда Рейгана Дуг Бэндоу для издания The American Conservative.
«Невозможно обвинять Украину в желании нанести удар по России всеми возможными способами, но, если обвинения верны, Киев совершил акт войны против Германии, уничтожив важную часть базовой энергетической инфраструктуры последней... Администрации Байдена следует уйти, а не поддерживать российско-украинский конфликт», — заключает Бэндоу в статье для The American Conservative
По мнению помощника экс-президента США, Зеленский пытался втянуть НАТО в конфликт. При этом Бэндоу считает, что подобные подрывы не стоят усилий из-за нарастания риска полномасштабного сражения.
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