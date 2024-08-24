Алаудинов: Зеленский в слезах извинялся перед Кадыровым задолго до СВО

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем видеообращении обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. В ходе обращения чеченский командир вспомнил, как во времена телевизионной карьеры нынешний президент Украины в слезах просил прощения у главы Чечни Рамзана Кадырова во времена своей телевизионной карьеры.
«Ты (Владимир Зеленский — прим. URA.RU) должен знать, что когда ты очень сильно испугался и плакал, и отправлял моего знакомого, чтобы он попросил Рамзана Ахматовича простить тебя. Во времена „Квартала 95“ это я тогда просил Рамзана Ахматовича, чтобы он простил тебя, петушила», — рассказал Алаудинов в своем telegram-канале.
Командир «Ахмата» вспомнил историю после анализа просмотренных видеороликов Зеленского. По словам Алаудинова, президент Украины в последних выступлениях по теме Курской области точь-в-точь копирует его слова. Командир «Ахмата» регулярно освещает происходящие события в атакованном ВСУ российском регионе. По его мнению, именно эти сводки пересказывает в своих заявлениях Зеленский.
Украинский лидер до президентства был совладельцем и одним из ключевых творческих лиц студии «Квартал 95» с 2003 года. Будущий президент Украины получил широкую известность благодаря своей роли в популярном телесериале «Слуга народа». Лента, выходившая с 2015-го по 2019 год, стала одной из наиболее успешных проектов студии «Квартал 95».
Ранее Алаудинов заявил о главном просчете Зеленского при атаке на Курскую область. По его словам, ВС РФ успешно отражают атаки ВСУ в Курской области, и переговоров, на которых лидер Украины мог бы поставить ультиматум России, не будет.
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