25 августа 2024

Эрдоган искренне поблагодарил Путина за поставку российских пожарных самолетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Эрдоган отметил помощь Путина в тушении турецких пожаров
Эрдоган отметил помощь Путина в тушении турецких пожаров Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в тушении горящих лесов. По его словам, самолет-амфибия из РФ позволил с легкостью ликвидировать пожары.

«Благодарю президента РФ Владимира Путина, предоставившего нам самолет-амфибию, как и в прошлом году. Благодаря этому мы смогли с легкостью потушить пожары», — рассказал Эрдоган в эфире местных телеканалов. Трансляцию выступления турецкого лидера вел Haberturk.

Также турецкий президент поблагодарил Азербайджан за предоставление еще одного самолета. В частности, Эрдоган выразил признательность своему коллеге президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Ранее появились кадры горящих многоэтажных домов в турецком Измире. Из-за угрозы распространения огня тогда власти приняли решение об эвакуации.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в тушении горящих лесов. По его словам, самолет-амфибия из РФ позволил с легкостью ликвидировать пожары. «Благодарю президента РФ Владимира Путина, предоставившего нам самолет-амфибию, как и в прошлом году. Благодаря этому мы смогли с легкостью потушить пожары», — рассказал Эрдоган в эфире местных телеканалов. Трансляцию выступления турецкого лидера вел Haberturk. Также турецкий президент поблагодарил Азербайджан за предоставление еще одного самолета. В частности, Эрдоган выразил признательность своему коллеге президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Ранее появились кадры горящих многоэтажных домов в турецком Измире. Из-за угрозы распространения огня тогда власти приняли решение об эвакуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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