Эрдоган искренне поблагодарил Путина за поставку российских пожарных самолетов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил искреннюю благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за помощь в тушении горящих лесов. По его словам, самолет-амфибия из РФ позволил с легкостью ликвидировать пожары.
«Благодарю президента РФ Владимира Путина, предоставившего нам самолет-амфибию, как и в прошлом году. Благодаря этому мы смогли с легкостью потушить пожары», — рассказал Эрдоган в эфире местных телеканалов. Трансляцию выступления турецкого лидера вел Haberturk.
Также турецкий президент поблагодарил Азербайджан за предоставление еще одного самолета. В частности, Эрдоган выразил признательность своему коллеге президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Ранее появились кадры горящих многоэтажных домов в турецком Измире. Из-за угрозы распространения огня тогда власти приняли решение об эвакуации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.