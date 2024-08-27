Как физически и морально подготовить ребенка к школе

Педиатр Сафонова: важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям

27 августа 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Перед началом учебного года крайне важно адаптировать режим дня ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. За несколько недель до старта занятий стоит начать его корректировать. Самое важное — наладить время засыпания и пробуждения. «Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. Если разница в каникулярном и учебном режимах большая, можно понемногу, буквально по полчаса в день, сдвигать время так, чтобы к 1 сентября уже был выработан нужный режим», — советует врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Жанна Сафонова. Как подготовить ребенка к школе и физически, и морально — в материале URA.RU. Первый раз в первый класс Если ребенок идет в новый коллектив, познакомьте его с одноклассниками, учителями и самой школой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Если ребенок идет в новый коллектив, постарайтесь заранее познакомить его с будущими одноклассниками и учителями. Школьнику будет проще адаптироваться в новой школе, если вы заранее покажете ему, где она находится. Зайдите в здание и вместе посмотрите, что расположено внутри, как пройти в столовую и учебные классы. Специалисты советуют родителям не комментировать в негативном свете учителей и детей, особенно в присутствии своего ребенка — это может вызвать тревогу. Важно дать ему понять — беспокоиться не о чем, а родители всегда помогут и поддержат. Вспоминайте позитивные события Вспоминайте радостные моменты прошлого учебного года Фото: Анна Майорова © URA.RU Вспомните со своим ребенком позитивные события из прошлого учебного года. Можете вместе посмотреть фотографии или видео со школьных мероприятий, которые ему понравились. Чтобы ребенок мог лучше подготовиться к новому учебному году, достаньте прошлогодние учебники и тетради, вместе с ним выполните несколько задач и прочтите литературу из школьной программы. Такая мягкая и постепенная нагрузка будет хорошим подспорьем в подготовке. А если ребенок говорит, что не хочет идти в школу — попробуйте выяснить причину, расположив его к беседе. Школьник должен быть уверен, что открывшись взрослому, не столкнется с упреками или наказанием. При необходимости — обратитесь за помощью к детскому психологу.

Настраивайтесь на новый ритм Объясните ребенку, что нужно перестраиваться к другому ритму жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы снизить психологический дискомфорт, объясните ребенку, что нужно постепенно привыкать к другому режиму дня. Напомните ему, что скоро придется выполнять домашнее задание, посещать секции и дополнительные занятия, а свободного времени станет меньше. Обсудите с ребенком, как можно выстраивать эту нагрузку, чтобы ему было максимально комфортно. Настроиться на подходящий лад, говорит педиатр, поможет уборка в комнате, покупка новых школьных принадлежностей и формы. Позаботьтесь о здоровье Убедитесь, что со здоровьем ребенка все в порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Важно подготовить ребенка и физически. Для этого рекомендуется записаться на профилактический прием к педиатру — он соберет подробный анамнез и расспросит о том, что беспокоит. Обсудите течение хронических заболеваний и запланируйте визит к профильным врачам, например, стоматологу или офтальмологу. Первое, второе и компот Заранее позаботьтесь о режиме питания школьника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родителям рекомендуют заранее продумать, как будет организовано питание ребенка в школе и дома. Детям нужно есть 3-4 раза в день. При этом завтракать лучше в течение 1-1,5 часов после подъема, а последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до отхода ко сну. Меню ребенка должно быть разнообразным и полноценным. При этом рекомендуется следить за тем, чтобы ребенок не переедал и у него всегда была в доступе чистая питьевая вода, а также следует исключить из его рациона нездоровые перекусы, например, сладости, фастфуд. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. За несколько недель до старта занятий стоит начать его корректировать. Самое важное — наладить время засыпания и пробуждения. «Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. Если разница в каникулярном и учебном режимах большая, можно понемногу, буквально по полчаса в день, сдвигать время так, чтобы к 1 сентября уже был выработан нужный режим», — советует врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Жанна Сафонова. Как подготовить ребенка к школе и физически, и морально — в материале URA.RU. Если ребенок идет в новый коллектив, постарайтесь заранее познакомить его с будущими одноклассниками и учителями. Школьнику будет проще адаптироваться в новой школе, если вы заранее покажете ему, где она находится. Зайдите в здание и вместе посмотрите, что расположено внутри, как пройти в столовую и учебные классы. Специалисты советуют родителям не комментировать в негативном свете учителей и детей, особенно в присутствии своего ребенка — это может вызвать тревогу. Важно дать ему понять — беспокоиться не о чем, а родители всегда помогут и поддержат. Вспомните со своим ребенком позитивные события из прошлого учебного года. Можете вместе посмотреть фотографии или видео со школьных мероприятий, которые ему понравились. Чтобы ребенок мог лучше подготовиться к новому учебному году, достаньте прошлогодние учебники и тетради, вместе с ним выполните несколько задач и прочтите литературу из школьной программы. Такая мягкая и постепенная нагрузка будет хорошим подспорьем в подготовке. А если ребенок говорит, что не хочет идти в школу — попробуйте выяснить причину, расположив его к беседе. Школьник должен быть уверен, что открывшись взрослому, не столкнется с упреками или наказанием. При необходимости — обратитесь за помощью к детскому психологу. Чтобы снизить психологический дискомфорт, объясните ребенку, что нужно постепенно привыкать к другому режиму дня. Напомните ему, что скоро придется выполнять домашнее задание, посещать секции и дополнительные занятия, а свободного времени станет меньше. Обсудите с ребенком, как можно выстраивать эту нагрузку, чтобы ему было максимально комфортно. Настроиться на подходящий лад, говорит педиатр, поможет уборка в комнате, покупка новых школьных принадлежностей и формы. Важно подготовить ребенка и физически. Для этого рекомендуется записаться на профилактический прием к педиатру — он соберет подробный анамнез и расспросит о том, что беспокоит. Обсудите течение хронических заболеваний и запланируйте визит к профильным врачам, например, стоматологу или офтальмологу. Родителям рекомендуют заранее продумать, как будет организовано питание ребенка в школе и дома. Детям нужно есть 3-4 раза в день. При этом завтракать лучше в течение 1-1,5 часов после подъема, а последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до отхода ко сну. Меню ребенка должно быть разнообразным и полноценным. При этом рекомендуется следить за тем, чтобы ребенок не переедал и у него всегда была в доступе чистая питьевая вода, а также следует исключить из его рациона нездоровые перекусы, например, сладости, фастфуд.