Как физически и морально подготовить ребенка к школе

Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. За несколько недель до старта занятий стоит начать его корректировать. Самое важное — наладить время засыпания и пробуждения.
«Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. Если разница в каникулярном и учебном режимах большая, можно понемногу, буквально по полчаса в день, сдвигать время так, чтобы к 1 сентября уже был выработан нужный режим», — советует врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Жанна Сафонова. Как подготовить ребенка к школе и физически, и морально — в материале URA.RU.
Первый раз в первый класс
Если ребенок идет в новый коллектив, познакомьте его с одноклассниками, учителями и самой школой
Если ребенок идет в новый коллектив, постарайтесь заранее познакомить его с будущими одноклассниками и учителями. Школьнику будет проще адаптироваться в новой школе, если вы заранее покажете ему, где она находится. Зайдите в здание и вместе посмотрите, что расположено внутри, как пройти в столовую и учебные классы. Специалисты советуют родителям не комментировать в негативном свете учителей и детей, особенно в присутствии своего ребенка — это может вызвать тревогу. Важно дать ему понять — беспокоиться не о чем, а родители всегда помогут и поддержат.
Вспоминайте позитивные события
Вспоминайте радостные моменты прошлого учебного года
Вспомните со своим ребенком позитивные события из прошлого учебного года. Можете вместе посмотреть фотографии или видео со школьных мероприятий, которые ему понравились. Чтобы ребенок мог лучше подготовиться к новому учебному году, достаньте прошлогодние учебники и тетради, вместе с ним выполните несколько задач и прочтите литературу из школьной программы. Такая мягкая и постепенная нагрузка будет хорошим подспорьем в подготовке.
А если ребенок говорит, что не хочет идти в школу — попробуйте выяснить причину, расположив его к беседе. Школьник должен быть уверен, что открывшись взрослому, не столкнется с упреками или наказанием. При необходимости — обратитесь за помощью к детскому психологу.
Настраивайтесь на новый ритм
Объясните ребенку, что нужно перестраиваться к другому ритму жизни
Чтобы снизить психологический дискомфорт, объясните ребенку, что нужно постепенно привыкать к другому режиму дня. Напомните ему, что скоро придется выполнять домашнее задание, посещать секции и дополнительные занятия, а свободного времени станет меньше. Обсудите с ребенком, как можно выстраивать эту нагрузку, чтобы ему было максимально комфортно. Настроиться на подходящий лад, говорит педиатр, поможет уборка в комнате, покупка новых школьных принадлежностей и формы.
Важно подготовить ребенка и физически. Для этого рекомендуется записаться на профилактический прием к педиатру — он соберет подробный анамнез и расспросит о том, что беспокоит. Обсудите течение хронических заболеваний и запланируйте визит к профильным врачам, например, стоматологу или офтальмологу.
Родителям рекомендуют заранее продумать, как будет организовано питание ребенка в школе и дома. Детям нужно есть 3-4 раза в день. При этом завтракать лучше в течение 1-1,5 часов после подъема, а последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до отхода ко сну. Меню ребенка должно быть разнообразным и полноценным. При этом рекомендуется следить за тем, чтобы ребенок не переедал и у него всегда была в доступе чистая питьевая вода, а также следует исключить из его рациона нездоровые перекусы, например, сладости, фастфуд.
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Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. За несколько недель до старта занятий стоит начать его корректировать. Самое важное — наладить время засыпания и пробуждения. «Перед началом учебного года важно адаптировать режим дня ребенка к предстоящим изменениям. Если разница в каникулярном и учебном режимах большая, можно понемногу, буквально по полчаса в день, сдвигать время так, чтобы к 1 сентября уже был выработан нужный режим», — советует врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Жанна Сафонова. Как подготовить ребенка к школе и физически, и морально — в материале URA.RU. Если ребенок идет в новый коллектив, постарайтесь заранее познакомить его с будущими одноклассниками и учителями. Школьнику будет проще адаптироваться в новой школе, если вы заранее покажете ему, где она находится. Зайдите в здание и вместе посмотрите, что расположено внутри, как пройти в столовую и учебные классы. Специалисты советуют родителям не комментировать в негативном свете учителей и детей, особенно в присутствии своего ребенка — это может вызвать тревогу. Важно дать ему понять — беспокоиться не о чем, а родители всегда помогут и поддержат. Вспомните со своим ребенком позитивные события из прошлого учебного года. Можете вместе посмотреть фотографии или видео со школьных мероприятий, которые ему понравились. Чтобы ребенок мог лучше подготовиться к новому учебному году, достаньте прошлогодние учебники и тетради, вместе с ним выполните несколько задач и прочтите литературу из школьной программы. Такая мягкая и постепенная нагрузка будет хорошим подспорьем в подготовке. А если ребенок говорит, что не хочет идти в школу — попробуйте выяснить причину, расположив его к беседе. Школьник должен быть уверен, что открывшись взрослому, не столкнется с упреками или наказанием. При необходимости — обратитесь за помощью к детскому психологу. Чтобы снизить психологический дискомфорт, объясните ребенку, что нужно постепенно привыкать к другому режиму дня. Напомните ему, что скоро придется выполнять домашнее задание, посещать секции и дополнительные занятия, а свободного времени станет меньше. Обсудите с ребенком, как можно выстраивать эту нагрузку, чтобы ему было максимально комфортно. Настроиться на подходящий лад, говорит педиатр, поможет уборка в комнате, покупка новых школьных принадлежностей и формы. Важно подготовить ребенка и физически. Для этого рекомендуется записаться на профилактический прием к педиатру — он соберет подробный анамнез и расспросит о том, что беспокоит. Обсудите течение хронических заболеваний и запланируйте визит к профильным врачам, например, стоматологу или офтальмологу. Родителям рекомендуют заранее продумать, как будет организовано питание ребенка в школе и дома. Детям нужно есть 3-4 раза в день. При этом завтракать лучше в течение 1-1,5 часов после подъема, а последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3-4 часа до отхода ко сну. Меню ребенка должно быть разнообразным и полноценным. При этом рекомендуется следить за тем, чтобы ребенок не переедал и у него всегда была в доступе чистая питьевая вода, а также следует исключить из его рациона нездоровые перекусы, например, сладости, фастфуд.