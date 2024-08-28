Появились новые жертвы при атаке ВСУ на порт «Кавказ» на Кубани

Один из пострадавших умер через неделю после атаки ВСУ
Скончался один из пострадавших после атаки Украины на паром в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом сообщил главный врач Керченской больницы Марат Еникеев.
«Один из пострадавших из-за атаки ВСУ на паром в порту Кавказ умер», — подтвердил главврач. Сообщение приводит ТАСС.
22 августа ВСУ атаковали ракетой «Нептун» железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Было спасено 17 человек, один из пострадавших умер.
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