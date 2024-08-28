Появились новые жертвы при атаке ВСУ на порт «Кавказ» на Кубани

Умер один из пострадавших при атаке ВСУ на порт «Кавказ»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клинический институт мозга. Березовский, койка, клиника, больница, реанимация, лежачий больной
Один из пострадавших умер через неделю после атаки ВСУ Фото:

Скончался один из пострадавших после атаки Украины на паром в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом сообщил главный врач Керченской больницы Марат Еникеев.

Новость по теме
Поиск пропавших и коллапс на дорогах: последствия удара ВСУ по порту «Кавказ»

«Один из пострадавших из-за атаки ВСУ на паром в порту Кавказ умер», — подтвердил главврач. Сообщение приводит ТАСС.

22 августа ВСУ атаковали ракетой «Нептун» железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Было спасено 17 человек, один из пострадавших умер.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Скончался один из пострадавших после атаки Украины на паром в порту «Кавказ» на Кубани. Об этом сообщил главный врач Керченской больницы Марат Еникеев. «Один из пострадавших из-за атаки ВСУ на паром в порту Кавказ умер», — подтвердил главврач. Сообщение приводит ТАСС. 22 августа ВСУ атаковали ракетой «Нептун» железнодорожный паром в кубанском порту «Кавказ», который транспортировал 30 цистерн с топливом. Было спасено 17 человек, один из пострадавших умер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...