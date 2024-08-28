Дуров был под стражей четыре дня
новость из сюжетаОснователю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции
Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Это не значит, что предпринимателя окончательно отпустили на свободу, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений.
«Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», —
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