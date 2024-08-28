Павла Дурова освободили из-под стражи

28 августа 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Дуров был под стражей четыре дня Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Это не значит, что предпринимателя окончательно отпустили на свободу, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений. «Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», — передают журналисты издания. Он находился под стражей четыре дня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Это не значит, что предпринимателя окончательно отпустили на свободу, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений. «Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», — передают журналисты издания. Он находился под стражей четыре дня.