Павла Дурова освободили из-под стражи

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Дуров был под стражей четыре дня Фото:
новость из сюжета
Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции

Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Это не значит, что предпринимателя окончательно отпустили на свободу, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений.

«Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», — передают журналисты издания. Он находился под стражей четыре дня.

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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи в зале суда. Об этом сообщает телеканал BFMTV. Это не значит, что предпринимателя окончательно отпустили на свободу, смена статуса необходима для допроса и предъявления обвинений. «Согласно информации BFMTV, следственный судья прекратил содержание Павла Дурова под стражей в полиции в связи с подготовкой к допросу по первому вызову и потенциальному предъявлению обвинения», — передают журналисты издания. Он находился под стражей четыре дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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