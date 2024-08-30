Илон Маск объяснил, почему США вскоре обанкротятся

Илон Маск: США обанкротятся из-за чрезмерных государственных расходов
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США ждет банкротство, чрезмерные государственные расходы приведут к инфляции, заявил Илон Маск
США ждет банкротство, чрезмерные государственные расходы приведут к инфляции, заявил Илон Маск Фото:

США приближается к банкротству. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, гигантские государственные расходы должны вызвать инфляцию и привести страну к краху.

«При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы — вот что вызывает инфляцию», — заявил Маск. Об этом он написал в соцсети Х.

Государственный долг США продолжает расти. Летом 2024 года он достиг отметки в 35 триллионов долларов. Согласно материалу издания Fox Business, это может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене.

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США приближается к банкротству. Об этом сообщил американский бизнесмен Илон Маск. По его словам, гигантские государственные расходы должны вызвать инфляцию и привести страну к краху. «При нынешних темпах государственных расходов Америка стремительно приближается к банкротству. Чрезмерные государственные расходы — вот что вызывает инфляцию», — заявил Маск. Об этом он написал в соцсети Х. Государственный долг США продолжает расти. Летом 2024 года он достиг отметки в 35 триллионов долларов. Согласно материалу издания Fox Business, это может негативно сказаться на экономическом положении страны на международной арене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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