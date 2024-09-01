В Тюмени дважды перенесли прибытие рейса из ЯНАО. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна
Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в Тюмень дважды перенесли 1 сентября. Общая задержка составила более четырех часов.

«Авиакомпания „Ямал“, рейс Салехард — Тюмень 1 сентября. Расчетное время прибытия — 12:05, планируемое время прибытия — 16:20», — сообщается на сайте аэропорта Рощино.

Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу тюменской воздушной гавани за комментарием. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета.

Задержка рейса составила более четырех часов
Задержка рейса составила более четырех часов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в Тюмень дважды перенесли 1 сентября. Общая задержка составила более четырех часов. «Авиакомпания „Ямал“, рейс Салехард — Тюмень 1 сентября. Расчетное время прибытия — 12:05, планируемое время прибытия — 16:20», — сообщается на сайте аэропорта Рощино. Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу тюменской воздушной гавани за комментарием. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...