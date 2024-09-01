Задержка связана с поздним прибытием воздушного судна
Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в Тюмень дважды перенесли 1 сентября. Общая задержка составила более четырех часов.
«Авиакомпания „Ямал“, рейс Салехард — Тюмень 1 сентября. Расчетное время прибытия — 12:05, планируемое время прибытия — 16:20», — сообщается на сайте аэропорта Рощино.
Корреспондент URA.RU обратился в справочную службу тюменской воздушной гавани за комментарием. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета.
Задержка рейса составила более четырех часов
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