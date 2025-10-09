Украинский институт призвал удалить наследие Бородинской битвы

На Украине в Бородинской битве увидели «российский империализм»
Бородинская битва, а также все объекты культурного наследия и географические названия, связанные с этим историческим событием, признаны проявлением «российского империализма». Это следует из выводов украинского Института национальной памяти.

«Институт требует от местных властей на Украине провести „декоммунизацию“ всех объектов, так или иначе связанных с памятью о Бородинской битве», — сказано в сообщении. Его публикует ТАСС. Отмечается, что это необходимо для соблюдения действующих законов страны.

Бородинское сражение произошло 26 августа (7 сентября по новому стилю) 1812 года. В ходе этого сражения, как и в целом в Отечественной войне 1812 года, принимали участие украинские военнослужащие и офицеры. В отражении атак французской кавалерии были задействованы Сумский, Ахтырский и Изюмский гусарские полки.

Практика переименования улиц и демонтажа памятников, посвященных советским и российским деятелям, началась на территории Украины в 2015 году после вступления в силу закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года меры по вытеснению русского языка, а также элементов, связанных с историей России и СССР, были существенно усилены. По всей стране продолжается демонтаж памятников российским историческим личностям, переименование улиц, носящих имена русских писателей, художников и ученых, а также удаление упоминаний о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

