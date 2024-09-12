Развлечения Знаменитости Актер Борис Щербаков выписан из больницы после сердечного приступа 12 сентября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 + Бориса Щербакова выписали из больницы Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Российский актер Борис Щербаков выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа. Состояние народного артиста РФ стабилизировалось, и теперь он продолжит восстановление дома. «Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — поделился Щербаков с журналистами telegram-канала «Baza». Днем 10 сентября актеру стало плохо, его сын вызвал скорую помощь. Борис Щербаков был доставлен в Институт Склифосовского, где провел некоторое время в реанимации кардиологического отделения, пишет MK. Медики оказали ему всю необходимую помощь, а также порекомендовали воздержаться от курения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российский актер Борис Щербаков выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа. Состояние народного артиста РФ стабилизировалось, и теперь он продолжит восстановление дома. «Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — поделился Щербаков с журналистами telegram-канала «Baza». Днем 10 сентября актеру стало плохо, его сын вызвал скорую помощь. Борис Щербаков был доставлен в Институт Склифосовского, где провел некоторое время в реанимации кардиологического отделения, пишет MK. Медики оказали ему всю необходимую помощь, а также порекомендовали воздержаться от курения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям