Актер Борис Щербаков выписан из больницы после сердечного приступа

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Бориса Щербакова выписали из больницы Фото:

Российский актер Борис Щербаков выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа. Состояние народного артиста РФ стабилизировалось, и теперь он продолжит восстановление дома.

«Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — поделился Щербаков с журналистами telegram-канала «Baza».

Днем 10 сентября актеру стало плохо, его сын вызвал скорую помощь. Борис Щербаков был доставлен в Институт Склифосовского, где провел некоторое время в реанимации кардиологического отделения, пишет MK. Медики оказали ему всю необходимую помощь, а также порекомендовали воздержаться от курения.

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Российский актер Борис Щербаков выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа. Состояние народного артиста РФ стабилизировалось, и теперь он продолжит восстановление дома. «Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — поделился Щербаков с журналистами telegram-канала «Baza». Днем 10 сентября актеру стало плохо, его сын вызвал скорую помощь. Борис Щербаков был доставлен в Институт Склифосовского, где провел некоторое время в реанимации кардиологического отделения, пишет MK. Медики оказали ему всю необходимую помощь, а также порекомендовали воздержаться от курения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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