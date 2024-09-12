Актер Борис Щербаков выписан из больницы после сердечного приступа

Российский актер Борис Щербаков выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа. Состояние народного артиста РФ стабилизировалось, и теперь он продолжит восстановление дома.
«Был легкий сердечный приступ, не принесший никаких последствий. Сейчас уже дома. Спасибо, что переживаете», — поделился Щербаков с журналистами telegram-канала «Baza».
Днем 10 сентября актеру стало плохо, его сын вызвал скорую помощь. Борис Щербаков был доставлен в Институт Склифосовского, где провел некоторое время в реанимации кардиологического отделения, пишет MK. Медики оказали ему всю необходимую помощь, а также порекомендовали воздержаться от курения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.