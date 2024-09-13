Юрист из Самарской области выиграл 55 миллионов с закрытыми глазами

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Мужчина стал миллионером Фото:

Юрист из Самарской области Сергей выиграл 55 миллионов рублей. Для Самарской области в этом году это рекордный выигрыш. О счастливчике рассказали в «Столото».

«В 12633-м тираже лотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области», — сообщают РИА Новости со ссылкой на «Столото». Мужчина признался, что заполнял свой счастливый билет перед сном, практически с закрытыми глазами.

В начале месяца стало известно о новом миллионере в Тюмени. Им стал многодетный отец.

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Юрист из Самарской области Сергей выиграл 55 миллионов рублей. Для Самарской области в этом году это рекордный выигрыш. О счастливчике рассказали в «Столото». «В 12633-м тираже лотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области», — сообщают РИА Новости со ссылкой на «Столото». Мужчина признался, что заполнял свой счастливый билет перед сном, практически с закрытыми глазами. В начале месяца стало известно о новом миллионере в Тюмени. Им стал многодетный отец.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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