Юрист из Самарской области выиграл 55 миллионов с закрытыми глазами

Мужчина стал миллионером
Юрист из Самарской области Сергей выиграл 55 миллионов рублей. Для Самарской области в этом году это рекордный выигрыш. О счастливчике рассказали в «Столото».
«В 12633-м тираже лотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области», — сообщают РИА Новости со ссылкой на «Столото». Мужчина признался, что заполнял свой счастливый билет перед сном, практически с закрытыми глазами.
В начале месяца стало известно о новом миллионере в Тюмени. Им стал многодетный отец.
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