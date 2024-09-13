Юрист из Самарской области выиграл 55 миллионов с закрытыми глазами

13 сентября 2024 в 22:54 Размер текста - 17 +

Мужчина стал миллионером Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Юрист из Самарской области Сергей выиграл 55 миллионов рублей. Для Самарской области в этом году это рекордный выигрыш. О счастливчике рассказали в «Столото». «В 12633-м тираже лотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области», — сообщают РИА Новости со ссылкой на «Столото». Мужчина признался, что заполнял свой счастливый билет перед сном, практически с закрытыми глазами. В начале месяца стало известно о новом миллионере в Тюмени. Им стал многодетный отец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Юрист из Самарской области Сергей выиграл 55 миллионов рублей. Для Самарской области в этом году это рекордный выигрыш. О счастливчике рассказали в «Столото». «В 12633-м тираже лотереи «Спортлото «6 из 45» был разыгран многомиллионный суперприз — 55 165 964 рубля. Счастливчиком оказался Сергей из Самарской области», — сообщают РИА Новости со ссылкой на «Столото». Мужчина признался, что заполнял свой счастливый билет перед сном, практически с закрытыми глазами. В начале месяца стало известно о новом миллионере в Тюмени. Им стал многодетный отец.