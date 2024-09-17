Лукашенко: с нападения на Беларусь начнется третья мировая война

Лукашенко: нападение на Беларусь — это третья мировая война

17 сентября 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США готовят эскалацию ситуации в Беларуси Фото: Пресс-служба президента Казахстана Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил США, что нападение на республику приведет к Третьей мировой войне. Он объяснил, что Штаты якобы готовят эскалацию ситуации в Беларуси. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — заявил Александр Лукашенко во время обращения ко Дню народного единства. По его словам, США готовят эскалацию ситуации в Беларуси. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил США, что нападение на республику приведет к Третьей мировой войне. Он объяснил, что Штаты якобы готовят эскалацию ситуации в Беларуси. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — заявил Александр Лукашенко во время обращения ко Дню народного единства. По его словам, США готовят эскалацию ситуации в Беларуси.