Лукашенко: с нападения на Беларусь начнется третья мировая война

Лукашенко: нападение на Беларусь — это третья мировая война
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Саммит ШОС в Астане, лукашенко александр
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США готовят эскалацию ситуации в Беларуси Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил США, что нападение на республику приведет к Третьей мировой войне. Он объяснил, что Штаты якобы готовят эскалацию ситуации в Беларуси.

«Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — заявил Александр Лукашенко во время обращения ко Дню народного единства. По его словам, США готовят эскалацию ситуации в Беларуси.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил США, что нападение на республику приведет к Третьей мировой войне. Он объяснил, что Штаты якобы готовят эскалацию ситуации в Беларуси. «Хочу предупредить наших противников, наших соперников. И тех, кто не понимает еще. Не надо это делать. Нападение на Беларусь — это третья мировая война», — заявил Александр Лукашенко во время обращения ко Дню народного единства. По его словам, США готовят эскалацию ситуации в Беларуси.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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