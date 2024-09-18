Сбитый в Смоленской области дрон упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео

В Смоленской области очевидцы сняли на видео, как беспилотник падает на проезжую часть в городе Ельня. В результате падения дрон загорелся.
«Сбитый беспилотник упал на проезжую часть в городе Ельня Смоленской области», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавших нет. На кадрах видно возгорание беспилотника. На фоне звучит голос очевидца, который звонит в пожарную часть.
В регионе, а именно городах Ельня и Рославль, российские средства ПВО сбили семь беспилотников. На месте работают оперативники. Всего за ночь ВСУ запустили по российским регионам 54 дрона.
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