Сбитый в Смоленской области дрон упал на дорогу и загорелся, его сняли на видео

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Очевидцы в Смоленской области засняли загоревшийся беспилотник Фото:

В Смоленской области очевидцы сняли на видео, как беспилотник падает на проезжую часть в городе Ельня. В результате падения дрон загорелся.

«Сбитый беспилотник упал на проезжую часть в городе Ельня Смоленской области», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавших нет. На кадрах видно возгорание беспилотника. На фоне звучит голос очевидца, который звонит в пожарную часть.

В регионе, а именно городах Ельня и Рославль, российские средства ПВО сбили семь беспилотников. На месте работают оперативники. Всего за ночь ВСУ запустили по российским регионам 54 дрона.

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В Смоленской области очевидцы сняли на видео, как беспилотник падает на проезжую часть в городе Ельня. В результате падения дрон загорелся. «Сбитый беспилотник упал на проезжую часть в городе Ельня Смоленской области», — передает telegram-канал Baza. Отмечается, что пострадавших нет. На кадрах видно возгорание беспилотника. На фоне звучит голос очевидца, который звонит в пожарную часть. В регионе, а именно городах Ельня и Рославль, российские средства ПВО сбили семь беспилотников. На месте работают оперативники. Всего за ночь ВСУ запустили по российским регионам 54 дрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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