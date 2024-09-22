Песков заявил, что для России нет альтернатив победе в СВО

22 сентября 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Россия достигнет всех целей, поставленных в ходе СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для России нет никаких альтернатив, кроме победы в военном конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва всегда всерьез относится к заявлениям западных политиков, которые хотят стратегически одержать победу над РФ. «Идет война, они [страны Запада] с нами воюют коллективно. <…> На Западе открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к их позиции и продолжать СВО. Для РФ каких-то иных альтернатив нет [кроме победы]», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. В Кремле неоднократно давали понять, что Россия достигнет всех целей, поставленных в ходе СВО. Изначально главными были демилитаризация и денационализация Украины. Спустя время акцент слегка сместился на сохранении безопасности новых российских регионов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Для России нет никаких альтернатив, кроме победы в военном конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва всегда всерьез относится к заявлениям западных политиков, которые хотят стратегически одержать победу над РФ. «Идет война, они [страны Запада] с нами воюют коллективно. <…> На Западе открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к их позиции и продолжать СВО. Для РФ каких-то иных альтернатив нет [кроме победы]», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. В Кремле неоднократно давали понять, что Россия достигнет всех целей, поставленных в ходе СВО. Изначально главными были демилитаризация и денационализация Украины. Спустя время акцент слегка сместился на сохранении безопасности новых российских регионов.