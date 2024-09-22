Песков заявил, что для России нет альтернатив победе в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Россия достигнет всех целей, поставленных в ходе СВО, уточнил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для России нет никаких альтернатив, кроме победы в военном конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва всегда всерьез относится к заявлениям западных политиков, которые хотят стратегически одержать победу над РФ.

«Идет война, они [страны Запада] с нами воюют коллективно. <…> На Западе открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к их позиции и продолжать СВО. Для РФ каких-то иных альтернатив нет [кроме победы]», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста.

В Кремле неоднократно давали понять, что Россия достигнет всех целей, поставленных в ходе СВО. Изначально главными были демилитаризация и денационализация Украины. Спустя время акцент слегка сместился на сохранении безопасности новых российских регионов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для России нет никаких альтернатив, кроме победы в военном конфликте на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва всегда всерьез относится к заявлениям западных политиков, которые хотят стратегически одержать победу над РФ. «Идет война, они [страны Запада] с нами воюют коллективно. <…> На Западе открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию. Это обязывает нас очень серьезно относиться к их позиции и продолжать СВО. Для РФ каких-то иных альтернатив нет [кроме победы]», — подчеркнул Дмитрий Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Сообщение опубликовано в telegram-канале журналиста. В Кремле неоднократно давали понять, что Россия достигнет всех целей, поставленных в ходе СВО. Изначально главными были демилитаризация и денационализация Украины. Спустя время акцент слегка сместился на сохранении безопасности новых российских регионов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...