Глава МИД Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил, что ситуация с задержанием граждан Киргизии в московской бане 14 апреля, позволяет выдвигать ультиматумы России. Об этом сообщают местные СМИ.
«[Эта ситуация] создает условия для дальнейших переговоров, выдвижения ультиматумов», — заявил Кулумбаев. Его слова приводит агентство «АкиPress». Он отметил, что вообще такая ситуация не должна была произойти, но если же уже так случилась, что она получила широкий резонанс, то ее нужно использовать.
В московской бане «Бодрость» 14 апреля силовики задержали около сорока граждан Киргизии, которые пытались выгнать русскоязычных посетителей. Банное заведение принадлежит киргизскому бизнесмену, который решил предоставлять услуги только своим соотечественникам. Задержание стало ответом на жалобы местных жителей о дискриминации. Киргизские задержанные заявили о нарушении своих прав и физическом насилии со стороны полиции. Депутат киргизского парламента Джанар Акаев выразил недовольство по поводу случившегося инцидента, так как он может повлиять на кыргызско-российские отношения и вызвать волнения среди мигрантов.
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