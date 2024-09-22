Германия подняла в небо истребители из-за российских военных самолетов

Немецкие Eurofighter перехватили российские военные самолеты
Немецкие истребители Eurofighter, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты в воздух из-за появления российских военных самолетов. Об этом рассказали в ВВС Германии.
«Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты в небо из-за российских военных самолетов», — говорится в сообщении немецких ВВС в соцсети X. Там добавили, что данные истребители участвуют в патрулировании Балтийского моря.
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