Германия подняла в небо истребители из-за российских военных самолетов

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Немецкие Eurofighter перехватили российские военные самолеты
Немецкие Eurofighter перехватили российские военные самолеты Фото:

Немецкие истребители Eurofighter, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты в воздух из-за появления российских военных самолетов. Об этом рассказали в ВВС Германии.

«Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты в небо из-за российских военных самолетов», — говорится в сообщении немецких ВВС в соцсети X. Там добавили, что данные истребители участвуют в патрулировании Балтийского моря.

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Немецкие истребители Eurofighter, задействованные в патрулировании воздушного пространства Балтийского моря в рамках миссии НАТО, были подняты в воздух из-за появления российских военных самолетов. Об этом рассказали в ВВС Германии. «Истребители ВВС ФРГ Eurofighter были подняты в небо из-за российских военных самолетов», — говорится в сообщении немецких ВВС в соцсети X. Там добавили, что данные истребители участвуют в патрулировании Балтийского моря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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