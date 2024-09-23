Путин предложил разрешить главе СК РФ оставаться в должности после 70 лет

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин разрешил председателям СК работать после 70 лет Фото:

Президент России Владимир Путин предложил законодательную инициативу, которая позволит ему продлевать срок службы председателя Следственного комитета (СК), достигшего возраста 70 лет. Теперь срок службы может быть продлен соответствующим указом президента.

«Срок пребывания на службе Председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен Президентом Российской Федерации», — заявлено в федеральном законе, утвержденным президентом. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной Думы.

Действующий председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин родился в 1953 году. Сейчас ему 71 год.

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Президент России Владимир Путин предложил законодательную инициативу, которая позволит ему продлевать срок службы председателя Следственного комитета (СК), достигшего возраста 70 лет. Теперь срок службы может быть продлен соответствующим указом президента. «Срок пребывания на службе Председателя Следственного комитета, достигшего возраста 70 лет, может быть продлен Президентом Российской Федерации», — заявлено в федеральном законе, утвержденным президентом. Документ размещен на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД) Государственной Думы. Действующий председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин родился в 1953 году. Сейчас ему 71 год.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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