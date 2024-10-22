В Челябинской области 25 школ отправили учеников по домам

23 октября 2024 в 11:36 Размер текста - 17 +

Пять школ на карантине, еще 20 на дистанте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области к 23 октября отправлены по домам ученики 25 школ, из них пять на карантине и 20 на дистанционном обучении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «На 23 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 20 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов. Академический лицей N 95 города Челябинска переведен на дистанционный формат обучения до 1 ноября», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минобра отметили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости. Накануне около тысячи учащихся были переведены на дистанционную форму обучения в Коркино, на карантин там закрыта школа и десять классов. А в середине месяца девять школ региона были отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также были школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области к 23 октября отправлены по домам ученики 25 школ, из них пять на карантине и 20 на дистанционном обучении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «На 23 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 20 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов. Академический лицей N 95 города Челябинска переведен на дистанционный формат обучения до 1 ноября», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минобра отметили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости. Накануне около тысячи учащихся были переведены на дистанционную форму обучения в Коркино, на карантин там закрыта школа и десять классов. А в середине месяца девять школ региона были отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также были школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов.