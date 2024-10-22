22 октября 2024

В Челябинской области 25 школ отправили учеников по домам

© Служба новостей «URA.RU»
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Пять школ на карантине, еще 20 на дистанте Фото:

В Челябинской области к 23 октября отправлены по домам ученики 25 школ, из них пять на карантине и 20 на дистанционном обучении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования.

«На 23 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 20 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов. Академический лицей N 95 города Челябинска переведен на дистанционный формат обучения до 1 ноября», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе областного минобра отметили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости. Накануне около тысячи учащихся были переведены на дистанционную форму обучения в Коркино, на карантин там закрыта школа и десять классов. А в середине месяца девять школ региона были отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также были школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов.

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В Челябинской области к 23 октября отправлены по домам ученики 25 школ, из них пять на карантине и 20 на дистанционном обучении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минобразования. «На 23 октября в Челябинской области пять школ на карантине, 20 на дистанционном формате обучения. Так же есть школы, в которых на дистанционный формат обучения переведена только определенная часть учебных классов. Академический лицей N 95 города Челябинска переведен на дистанционный формат обучения до 1 ноября», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В пресс-службе областного минобра отметили, что образовательные организации переходят на дистанционный формат либо закрываются на карантин в зависимости от количества отсутствующих по причине заболеваемости. Накануне около тысячи учащихся были переведены на дистанционную форму обучения в Коркино, на карантин там закрыта школа и десять классов. А в середине месяца девять школ региона были отправлены на карантин, 17 переведены на дистанционный формат. Также были школы, в которых на дистанционный формат переведена только часть классов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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