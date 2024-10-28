28 октября 2024

Захарова иронично отозвалась на угрозы США правительству Тбилиси

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Захарова ответила на угрозы Госдепа в сторону Тбилиси
Захарова ответила на угрозы Госдепа в сторону Тбилиси Фото:

В ответ на угрозы Госдепартамента США в сторону властей Грузии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась по поводу наступления неоколониализма. Ее реакция опубликована в личном telegram-канале.

«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм», — написала Захарова, комментируя новость о поступивших в адрес Тбилиси угрозах со стороны США.

Ранее Штаты предупредили Грузию о «последствиях» в случае сохранения текущего курса в стране. С заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

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В ответ на угрозы Госдепартамента США в сторону властей Грузии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась по поводу наступления неоколониализма. Ее реакция опубликована в личном telegram-канале. «Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм», — написала Захарова, комментируя новость о поступивших в адрес Тбилиси угрозах со стороны США. Ранее Штаты предупредили Грузию о «последствиях» в случае сохранения текущего курса в стране. С заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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