Захарова иронично отозвалась на угрозы США правительству Тбилиси

Захарова ответила на угрозы Госдепа в сторону Тбилиси
В ответ на угрозы Госдепартамента США в сторону властей Грузии официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично высказалась по поводу наступления неоколониализма. Ее реакция опубликована в личном telegram-канале.
«Демократия, сэр, приехали. Следующая станция неоколониализм», — написала Захарова, комментируя новость о поступивших в адрес Тбилиси угрозах со стороны США.
Ранее Штаты предупредили Грузию о «последствиях» в случае сохранения текущего курса в стране. С заявлением выступил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
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