28 октября 2024

Госдеп США обрушился с угрозами Грузии по поводу результатов выборов

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С угрозами выступил глава пресс-службы Госдепа США
С угрозами выступил глава пресс-службы Госдепа США Фото:

Грузия рискует столкнуться с дальнейшими последствиями при сохранении нынешнего курса правительства. С таким предупреждением Тбилиси выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — заявил Миллер перед журналистами. 

Ранее страны Запада отреагировали на итоги выборов в Грузии. Из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля следует, что государства выразили коллективное осуждение нарушениям международных норм и призвали провести расследование всех сообщений о нарушениях в ходе выборов.

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Грузия рискует столкнуться с дальнейшими последствиями при сохранении нынешнего курса правительства. С таким предупреждением Тбилиси выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер. «Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — заявил Миллер перед журналистами.  Ранее страны Запада отреагировали на итоги выборов в Грузии. Из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля следует, что государства выразили коллективное осуждение нарушениям международных норм и призвали провести расследование всех сообщений о нарушениях в ходе выборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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