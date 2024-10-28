Госдеп США обрушился с угрозами Грузии по поводу результатов выборов

Грузия рискует столкнуться с дальнейшими последствиями при сохранении нынешнего курса правительства. С таким предупреждением Тбилиси выступил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.
«Мы постоянно призывали грузинское правительство в этом году прекратить свои антидемократические действия и вернуться на евро-атлантический путь. Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится», — заявил Миллер перед журналистами.
Ранее страны Запада отреагировали на итоги выборов в Грузии. Из заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля следует, что государства выразили коллективное осуждение нарушениям международных норм и призвали провести расследование всех сообщений о нарушениях в ходе выборов.
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