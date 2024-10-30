Примаков: за полгода в Россию захотели переехать 170 тысяч иностранцев

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Более 170 тысяч иностранцев и репатриантов хотят переехать в Россию
Более 170 тысяч иностранцев и репатриантов хотят переехать в Россию Фото:

За последние полгода более 170 тысяч иностранцев и репатриантов обратились за помощью по переезду в Россию. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков на пленарной сессии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом.

«Все растет число наших соотечественников, которые хотят переехать, вернуться, репатриироваться в Россию. По данным наших партнерских организаций, за полгода с января по октябрь за помощью и консультацией по переезду в Россию обратились свыше 170 тысяч и российских соотечественников, и иностранцев. Россия все больше становится убежищем разумности и адекватности в этом безумном окружающем мире», — рассказал Примаков. Его слова передает ТАСС. 

Кроме того, политик уточнил, что общее количество людей, рассматривающих возможность переезда в Россию, колеблется от 1,5 до 2,5 миллиона человек. Это огромное число отражает значительный интерес к переезду в РФ, что ставит перед государственными органами задачи по упрощению процедур и поддержке потенциальных репатриантов и мигрантов.

Восьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за границей, состоится 30-31 октября в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что на конгрессе будут присутствовать более четырехсот лидеров и активистов российских диаспор из 103 стран. Мероприятие пройдет под девизом «Вместе с Россией».

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За последние полгода более 170 тысяч иностранцев и репатриантов обратились за помощью по переезду в Россию. Об этом сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков на пленарной сессии VIII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом. «Все растет число наших соотечественников, которые хотят переехать, вернуться, репатриироваться в Россию. По данным наших партнерских организаций, за полгода с января по октябрь за помощью и консультацией по переезду в Россию обратились свыше 170 тысяч и российских соотечественников, и иностранцев. Россия все больше становится убежищем разумности и адекватности в этом безумном окружающем мире», — рассказал Примаков. Его слова передает ТАСС.  Кроме того, политик уточнил, что общее количество людей, рассматривающих возможность переезда в Россию, колеблется от 1,5 до 2,5 миллиона человек. Это огромное число отражает значительный интерес к переезду в РФ, что ставит перед государственными органами задачи по упрощению процедур и поддержке потенциальных репатриантов и мигрантов. Восьмой Всемирный конгресс российских соотечественников, проживающих за границей, состоится 30-31 октября в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Ожидается, что на конгрессе будут присутствовать более четырехсот лидеров и активистов российских диаспор из 103 стран. Мероприятие пройдет под девизом «Вместе с Россией».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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