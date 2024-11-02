Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия в ноябре

Россияне, получающие детские пособия ежемесячно третьего числа, в ноябре должны получить положенную выплату заранее. Поскольку 3 ноября выпадает на выходной день, социальный фонд перечислит средства 2 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Социального фонда России (СФР).
«В связи с тем, что единый день выплаты детских пособий — 3-е число каждого месяца — выпадает в ноябре на выходной (воскресенье), Социальный фонд заранее перечислит семьям средства по отдельным мерам поддержки. 2 ноября, в субботу, которая в этом году является рабочим днем», — говорится в сообщении. Кроме того, СФР уточняет, какие выплаты за октябрь получат родители.
Так, 3 ноября родители получат следующие выплаты за октябрь:
- Единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
- Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
- Ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет;
- Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Уточняется, что в назначенный день средства поступят на счета тех семей, которые выбрали безналичное зачисление через банк. Если пособия доставляет почта, они будут доставлены по стандартному графику. Родители, детям которых не исполнилось еще 3-х лет, ежемесячную выплаты из маткапитала получат по обычному графику — во вторник 5 ноября.
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