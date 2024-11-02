Социальный фонд досрочно перечислит детские пособия в ноябре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Социальный фонд перечислит деньги 2 ноября
Социальный фонд перечислит деньги 2 ноября Фото:

Россияне, получающие детские пособия ежемесячно третьего числа, в ноябре должны получить положенную выплату заранее. Поскольку 3 ноября выпадает на выходной день, социальный фонд перечислит средства 2 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Социального фонда России (СФР).

«В связи с тем, что единый день выплаты детских пособий — 3-е число каждого месяца — выпадает в ноябре на выходной (воскресенье), Социальный фонд заранее перечислит семьям средства по отдельным мерам поддержки. 2 ноября, в субботу, которая в этом году является рабочим днем», — говорится в сообщении. Кроме того, СФР уточняет, какие выплаты за октябрь получат родители.

Так, 3 ноября родители получат следующие выплаты за октябрь:

  • Единое пособие на детей до 17 лет и по беременности;
  • Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
  • Ежемесячное пособие на первого ребенка до трех лет;
  • Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Уточняется, что в назначенный день средства поступят на счета тех семей, которые выбрали безналичное зачисление через банк. Если пособия доставляет почта, они будут доставлены по стандартному графику. Родители, детям которых не исполнилось еще 3-х лет, ежемесячную выплаты из маткапитала получат по обычному графику — во вторник 5 ноября. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне, получающие детские пособия ежемесячно третьего числа, в ноябре должны получить положенную выплату заранее. Поскольку 3 ноября выпадает на выходной день, социальный фонд перечислит средства 2 ноября. Об этом говорится на официальном сайте Социального фонда России (СФР). «В связи с тем, что единый день выплаты детских пособий — 3-е число каждого месяца — выпадает в ноябре на выходной (воскресенье), Социальный фонд заранее перечислит семьям средства по отдельным мерам поддержки. 2 ноября, в субботу, которая в этом году является рабочим днем», — говорится в сообщении. Кроме того, СФР уточняет, какие выплаты за октябрь получат родители. Так, 3 ноября родители получат следующие выплаты за октябрь: Уточняется, что в назначенный день средства поступят на счета тех семей, которые выбрали безналичное зачисление через банк. Если пособия доставляет почта, они будут доставлены по стандартному графику. Родители, детям которых не исполнилось еще 3-х лет, ежемесячную выплаты из маткапитала получат по обычному графику — во вторник 5 ноября. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...