3 ноября 2024 года исполняется 137 лет со дня рождения Самуила Яковлевича Маршака — выдающегося советского поэта, драматурга, переводчика и литературного критика. Его произведения стали неотъемлемой частью детства многих поколений. В этой статье URA.RU вспомнит жизненный путь Маршака, его творческие достижения и неоценимый вклад в культуру.

Детство и юность

Самуил Маршак появился на свет в 1887 году в Воронеже. Его отец, Яков Миронович, трудился мастером на мыловаренном заводе, а мать, Евгения Борисовна, была хранительницей домашнего очага. Интересный факт: фамилия «Маршак» является акронимом, образованным от фразы «Морэйну харрав Шмуэль Кайдановер», что означает «Наш учитель раввин Аарон Шмуэль Кайдановер». Это указывает на их родство с известным раввином и талмудистом.

Детство будущего писателя прошло в городке Острогожске, где он учился в гимназии. Уже в юном возрасте Маршак проявил незаурядные способности к литературе и языкам. В шесть лет он уже умел читать и писать на русском, идише и иврите. Учитель словесности в гимназии, заметив талант мальчика, всячески поощрял его литературные опыты и считал юного Самуила настоящим вундеркиндом.

Судьбоносная встреча и начало пути

Поворотным моментом в жизни молодого Маршака стало знакомство с известным критиком и искусствоведом Владимиром Стасовым. Это знакомство произошло благодаря случаю: одна из поэтических тетрадей Маршака попала в руки Стасова, который был поражен талантом юноши. Благодаря поддержке Стасова Самуил переехал в Петербург, где продолжил образование в одной из лучших гимназий города.

В Петербурге Маршак проводил целые дни в публичной библиотеке, где работал Стасов. Здесь же он познакомился с выдающимися деятелями культуры того времени, включая писателя Максима Горького и знаменитого певца Федора Шаляпина. Эти встречи оказали огромное влияние на формирование личности и творческого пути будущего писателя.

Становление писателя и переводчика

После окончания гимназии Маршак отправился в Англию, где учился в Лондонском университете. Там он глубоко погрузился в английскую литературу, читал произведения Шекспира, Киплинга и Китса. Именно в это время он начал заниматься переводами английской и шотландской поэзии на русский язык.

Маршак активно переводил произведения Шекспира