ВС РФ продвинулись к Константиновке в ДНР. Карта

Минобороны: ВС РФ освободили Предтечино
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Российские военные продвинулись вглубь ДНР, уточнили в Минобороны РФ
Российские военные продвинулись вглубь ДНР, уточнили в Минобороны РФ Фото:
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Российские военные из группировки «Юг» освободили Предтечино в ДНР. Таким образом ВС РФ продвинулись вглубь региона, продвинувшись к Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«Подразделения „Южной“ группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино (ДНР)», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Таким образом бойцы смогли продвинуться в направлении Константиновки. 

Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что константиновское направление — одно из важных в регионе. Неделей ранее там проходили интенсивные бои в районе Яблоневки. Сама Константиновка — важный логистический хаб снабжения ВСУ, акцентировал внимание Пушилин.

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Российские военные из группировки «Юг» освободили Предтечино в ДНР. Таким образом ВС РФ продвинулись вглубь региона, продвинувшись к Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «Подразделения „Южной“ группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино (ДНР)», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Таким образом бойцы смогли продвинуться в направлении Константиновки.  Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что константиновское направление — одно из важных в регионе. Неделей ранее там проходили интенсивные бои в районе Яблоневки. Сама Константиновка — важный логистический хаб снабжения ВСУ, акцентировал внимание Пушилин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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