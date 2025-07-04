Российские военные из группировки «Юг» освободили Предтечино в ДНР. Таким образом ВС РФ продвинулись вглубь региона, продвинувшись к Константиновке. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения „Южной“ группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Предтечино (ДНР)», — уточнили в военном ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. Таким образом бойцы смогли продвинуться в направлении Константиновки.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что константиновское направление — одно из важных в регионе. Неделей ранее там проходили интенсивные бои в районе Яблоневки. Сама Константиновка — важный логистический хаб снабжения ВСУ, акцентировал внимание Пушилин.
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