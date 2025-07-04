Лавров поздравил Саудовскую Аравию с победой над «Манчестер Сити»

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана с победой футбольного клуба «Аль-Хиляль» над английским «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом Лавров заявил на переговорах с саудовским коллегой в Москве.
«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда „Аль-Хиляль“ победила „Манчестер Сити“ со счетом 4:3. Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч. Победа заслуженная», — сказал Лавров на открытии встречи. Его слова прозвучали в прямом эфире в telegram-канале МИД России.
Сегодня прошли переговоры Лаврова с представителем Саудовской Аравии. Во время них глава МИД РФ отметил, что прямое авиасообщение между странами откроется в октябре, а не раньше. Также была затронута тема кризиса на Украине — Лавров заявил, что Россия против мира, который бы не учитывал интересы Москвы в сфере безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.