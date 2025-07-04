Лавров поздравил Саудовскую Аравию с победой над «Манчестер Сити»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сергей Лавров назвал победу заслуженной
Сергей Лавров назвал победу заслуженной Фото:

Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана с победой футбольного клуба «Аль-Хиляль» над английским «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом Лавров заявил на переговорах с саудовским коллегой в Москве.

«Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда „Аль-Хиляль“ победила „Манчестер Сити“ со счетом 4:3. Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч. Победа заслуженная», — сказал Лавров на открытии встречи. Его слова прозвучали в прямом эфире в telegram-канале МИД России. 

Сегодня прошли переговоры Лаврова с представителем Саудовской Аравии. Во время них глава МИД РФ отметил, что прямое авиасообщение между странами откроется в октябре, а не раньше. Также была затронута тема кризиса на Украине — Лавров заявил, что Россия против мира, который бы не учитывал интересы Москвы в сфере безопасности. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил министра иностранных дел Саудовской Аравии Фейсала бен Фархана с победой футбольного клуба «Аль-Хиляль» над английским «Манчестер Сити» в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира. Об этом Лавров заявил на переговорах с саудовским коллегой в Москве. «Хотел бы завершить искренним поздравлением в связи с тем, что на клубном чемпионате мира саудовская команда „Аль-Хиляль“ победила „Манчестер Сити“ со счетом 4:3. Это был прекрасный, очень драматично развивавшийся матч. Победа заслуженная», — сказал Лавров на открытии встречи. Его слова прозвучали в прямом эфире в telegram-канале МИД России.  Сегодня прошли переговоры Лаврова с представителем Саудовской Аравии. Во время них глава МИД РФ отметил, что прямое авиасообщение между странами откроется в октябре, а не раньше. Также была затронута тема кризиса на Украине — Лавров заявил, что Россия против мира, который бы не учитывал интересы Москвы в сфере безопасности. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...