Песков рассказал о контактах с талибами*

Песков: контакты с Талибаном будут налаживаться в рамках двусторонних отношений
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© Служба новостей «URA.RU»
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Контакты с Талибаном будут налаживаться, сказал Песков
Контакты с Талибаном будут налаживаться, сказал Песков Фото:

В ответ на вопросы о возможном признании Талибана официальным представителем Афганистана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контактов с руководством Исламского эмирата Афганистан у президента РФ Владимира Путина не планируется. Вместе с тем он отметил, что взаимодействие в двустороннем формате будет постепенно устанавливаться.

«Таких планов пока нет. Но в рамках двусторонних отношений на различных уровнях контакты будут налаживаться», — сказал Песков журналистам в ходе проведения конференц-колла. Цитату передает корреспондент URA.RU.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос о признании новых афганских властей будет рассмотрен российским руководством «в свое время». А статус дипломатического представительства Афганистана в Москве был повышен до уровня посла.

*Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией

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В ответ на вопросы о возможном признании Талибана официальным представителем Афганистана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контактов с руководством Исламского эмирата Афганистан у президента РФ Владимира Путина не планируется. Вместе с тем он отметил, что взаимодействие в двустороннем формате будет постепенно устанавливаться. «Таких планов пока нет. Но в рамках двусторонних отношений на различных уровнях контакты будут налаживаться», — сказал Песков журналистам в ходе проведения конференц-колла. Цитату передает корреспондент URA.RU. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос о признании новых афганских властей будет рассмотрен российским руководством «в свое время». А статус дипломатического представительства Афганистана в Москве был повышен до уровня посла. *Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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