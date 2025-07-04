Песков рассказал о контактах с талибами*

В ответ на вопросы о возможном признании Талибана официальным представителем Афганистана, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что контактов с руководством Исламского эмирата Афганистан у президента РФ Владимира Путина не планируется. Вместе с тем он отметил, что взаимодействие в двустороннем формате будет постепенно устанавливаться.
«Таких планов пока нет. Но в рамках двусторонних отношений на различных уровнях контакты будут налаживаться», — сказал Песков журналистам в ходе проведения конференц-колла. Цитату передает корреспондент URA.RU.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос о признании новых афганских властей будет рассмотрен российским руководством «в свое время». А статус дипломатического представительства Афганистана в Москве был повышен до уровня посла.
*Движение «Талибан» остается под санкциями ООН и признано террористической организацией
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