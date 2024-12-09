Фертильность сотрудников начали проверять прямо на рабочем месте

В России продолжаются мероприятия в рамках реализации проекта по репродукции и планированию беременности. Тесты для проверки репродуктивного здоровья граждане сдают прямо на рабочем месте.
Обследования проходят на тех предприятиях, которые заключили договор с клиниками, участвующими в системе обязательного медицинского страхования. Об этом в разговоре с корреспондентом URA.RU сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Крупные предприятия во многих вопросах помогают своим сотрудникам, в том числе думают об их здоровье. Кроме общей диспансеризации, можно пройти и часть репродуктивной. Как минимум, заполнить анкету, по результатам которой дальше, при необходимости, будет проведено обследование», — сообщила Буцкая.
По словам депутата, в рамках диспансеризации по соглашению сторон на предприятия выезжает бригада врачей. На работе, из-за отсутствия медкабинетов для работы узких специалистов, пройти полноценное исследование репродуктивной функции зачастую невозможно. Поэтому проводится только первый этап диспансеризации репродуктивного здоровья — тестирование.
С января 2024 россиянам стал доступен бесплатный чек-ап репродуктивного здоровья. Обследование проводится для женщин и мужчин 18 — 49 лет одновременно с профилактическим медицинским осмотром или ежегодной диспансеризации, на прохождение которого выделяется один выходной день.
В 2023 году диспансеризацию прошли более 50 млн человек. Благодаря этим исследованиям было выявлено более 1,5 млн случаев различных заболеваний, сообщил в выпуске проекта «Охрана здоровья» замдиректора ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России по перспективному развитию медицинской деятельности Руслан Шепель.
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