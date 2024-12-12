В ГД популярную традицию на Рождество окрестили сатанинским ритуалом

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал гадания и использования карт Таро в период Рождества. Он назвал их сатанинскими ритуалами и картинками дьявола и посоветовал их сжечь.
«Гадание, несмотря на некое фольклорное происхождение, является по своей природе ритуалом абсолютно сатанинским», — заявил Милонов в интервью «Газете.Ru». Он также отметил, что гадание категорически запрещено для верующих, поскольку это оскорбляет веру и Бога. По его словам, для христиан любые формы гадания, включая карты Таро и экзотические методы, неприемлемы. Поэтому он посоветовал сжечь их и тщательно вымыть руки после этого.
Ранее Милонов предложил ужесточить законодательство в отношении тарологов, нумерологов и магов, настаивая на отправке их в тюрьму за проведение псевдорелигиозных ритуалов без регистрации религиозной организации. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как шарлатанство, предусматривающее добавление к сроку заключения от пяти до шести лет.
Такого же мнения придерживается и депутат Андрей Свинцов, который внес в Госдуму законопроект о запрете платных услуг тарологов. Он уверен, что люди, занимающиеся коммерческим гаданием, являются мошенниками. Помимо этого, Свинцов также предложил ограничить доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим платные услуги по раскладу карт Таро.
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