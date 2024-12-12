В ГД популярную традицию на Рождество окрестили сатанинским ритуалом

Депутат Милонов назвал карты Таро картинками дьявола и посоветовал их сжечь
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Милонов посоветовал всем христианам сжечь карты Таро
Милонов посоветовал всем христианам сжечь карты Таро Фото:

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал гадания и использования карт Таро в период Рождества. Он назвал их сатанинскими ритуалами и картинками дьявола и посоветовал их сжечь. 

«Гадание, несмотря на некое фольклорное происхождение, является по своей природе ритуалом абсолютно сатанинским», — заявил Милонов в интервью «Газете.Ru». Он также отметил, что гадание категорически запрещено для верующих, поскольку это оскорбляет веру и Бога. По его словам, для христиан любые формы гадания, включая карты Таро и экзотические методы, неприемлемы. Поэтому он посоветовал сжечь их и тщательно вымыть руки после этого.

Ранее Милонов предложил ужесточить законодательство в отношении тарологов, нумерологов и магов, настаивая на отправке их в тюрьму за проведение псевдорелигиозных ритуалов без регистрации религиозной организации. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как шарлатанство, предусматривающее добавление к сроку заключения от пяти до шести лет.

Такого же мнения придерживается и депутат Андрей Свинцов, который внес в Госдуму законопроект о  запрете платных услуг тарологов. Он уверен, что люди, занимающиеся коммерческим гаданием, являются мошенниками. Помимо этого, Свинцов также предложил ограничить доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим платные услуги по раскладу карт Таро.

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Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал гадания и использования карт Таро в период Рождества. Он назвал их сатанинскими ритуалами и картинками дьявола и посоветовал их сжечь.  «Гадание, несмотря на некое фольклорное происхождение, является по своей природе ритуалом абсолютно сатанинским», — заявил Милонов в интервью «Газете.Ru». Он также отметил, что гадание категорически запрещено для верующих, поскольку это оскорбляет веру и Бога. По его словам, для христиан любые формы гадания, включая карты Таро и экзотические методы, неприемлемы. Поэтому он посоветовал сжечь их и тщательно вымыть руки после этого. Ранее Милонов предложил ужесточить законодательство в отношении тарологов, нумерологов и магов, настаивая на отправке их в тюрьму за проведение псевдорелигиозных ритуалов без регистрации религиозной организации. По его мнению, такие действия должны рассматриваться как шарлатанство, предусматривающее добавление к сроку заключения от пяти до шести лет. Такого же мнения придерживается и депутат Андрей Свинцов, который внес в Госдуму законопроект о  запрете платных услуг тарологов. Он уверен, что люди, занимающиеся коммерческим гаданием, являются мошенниками. Помимо этого, Свинцов также предложил ограничить доступ ко всем интернет-ресурсам, предлагающим платные услуги по раскладу карт Таро.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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