Путин: РФ откажется от ограничений, если США развернут ракеты средней дальности

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Россия примет ответные меры на действия США, заявил Путин
Россия примет ответные меры на действия США, заявил Путин Фото:

Если Соединенные Штаты решат начать развертывание ракет средней дальности, Россия откажется от добровольных обязательств в данной области. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере», — заявил Путин. Президент России проводит расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24»

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Если Соединенные Штаты решат начать развертывание ракет средней дальности, Россия откажется от добровольных обязательств в данной области. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. «Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере», — заявил Путин. Президент России проводит расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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