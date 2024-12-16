Путин: РФ откажется от ограничений, если США развернут ракеты средней дальности

Россия примет ответные меры на действия США, заявил Путин
Если Соединенные Штаты решат начать развертывание ракет средней дальности, Россия откажется от добровольных обязательств в данной области. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
«Если США начнут развертывать ракеты средней дальности, Россия откажется от добровольных ограничений в этой сфере», — заявил Путин. Президент России проводит расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24»
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