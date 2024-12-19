Почти 500 российских семей обманули при покупке жилья по маткапиталу

Сенатор Перминова: 460 семей купили непригодное жилье на маткапитал
© Служба новостей «URA.RU»
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500 российских семей купили непригодное для проживания жилье, использовав материнский капитал
500 российских семей купили непригодное для проживания жилье, использовав материнский капитал Фото:

За два года почти 500 российских семей купили непригодное для проживания жилье, использовав материнский капитал. Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. 

«За предыдущие два года было установлено порядка 460 случаев, когда недобросовестные продавцы передавали семьям в собственность некачественное жилье», — сообщила Перминова. Трансляция велась на официальном сайте международного мультимедийного пресс-центра.

Чтобы подобные случаи не повторялись, в декабре Госдума приняла закон о дополнительной защите средств материнского капитала. Теперь для распоряжения деньгами будет необходимо доказать, что приобретаемое жилье на маткапитал пригодное для проживания с детьми.

Ранее отказать в покупке жилья на средства маткапитала могли при наличии информации о признании жилого помещения непригодным для проживания. Сейчас же будет необходимо в любом случае доказать его пригодность.

20 декабря 2024 года законопроект рассмотрят в Совете Федерации. В случае одобрения документ направят на подпись президенту РФ Владимиру Путину. 

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За два года почти 500 российских семей купили непригодное для проживания жилье, использовав материнский капитал. Об этом заявила в ходе пресс-конференции председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова.  «За предыдущие два года было установлено порядка 460 случаев, когда недобросовестные продавцы передавали семьям в собственность некачественное жилье», — сообщила Перминова. Трансляция велась на официальном сайте международного мультимедийного пресс-центра. Чтобы подобные случаи не повторялись, в декабре Госдума приняла закон о дополнительной защите средств материнского капитала. Теперь для распоряжения деньгами будет необходимо доказать, что приобретаемое жилье на маткапитал пригодное для проживания с детьми. Ранее отказать в покупке жилья на средства маткапитала могли при наличии информации о признании жилого помещения непригодным для проживания. Сейчас же будет необходимо в любом случае доказать его пригодность. 20 декабря 2024 года законопроект рассмотрят в Совете Федерации. В случае одобрения документ направят на подпись президенту РФ Владимиру Путину. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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