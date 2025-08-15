ПВО сбила более 10 беспилотников над Белгородской областью
Российская ПВО уничтожила и перехватила 11 украинских беспилотников над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. Как уточняет пресс-служба ведомства, была пресечена в течение трех часов с 11:00 по 14:00 мск.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!