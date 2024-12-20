В Петербурге нашли тело замерзшего рабочего

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В Петербурге рабочий выпал с шестого этажа (архивное фото)
В Петербурге рабочий выпал с шестого этажа (архивное фото) Фото:

В Санкт-Петербурге местные жители обнаружили на крыше автомобиля Lada труп 32-летнего рабочего. По словам хозяйки автомобиля, мужчина выпал из окна накануне утром.

«Замерзшее тело рабочего обнаружили жители дома на набережной Карповки», — передает telegram-канал Mash на Мойке. Правоохранительные органы установили, что мужчина приехал в город на подработку.

По словам жителей дома, он часто увлекался наркотиками и брался за любую работу, например, вынос мусора. Его тело обнаружил местный житель, который и вызвал экстренные службы. 

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В Санкт-Петербурге местные жители обнаружили на крыше автомобиля Lada труп 32-летнего рабочего. По словам хозяйки автомобиля, мужчина выпал из окна накануне утром. «Замерзшее тело рабочего обнаружили жители дома на набережной Карповки», — передает telegram-канал Mash на Мойке. Правоохранительные органы установили, что мужчина приехал в город на подработку. По словам жителей дома, он часто увлекался наркотиками и брался за любую работу, например, вынос мусора. Его тело обнаружил местный житель, который и вызвал экстренные службы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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