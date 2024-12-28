Суд оштрафовал крымчанина за антироссийские выкрики в московском метро

Уроженец Крымской области заплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за выкрики бандеровского лозунга в московском метро. Такое решение принял столичный суд.
«Вадим Скабелин оштрафован на 50 тысяч рублей за то, что он „громко и неоднократно“ выкрикивал бандеровский лозунг в московском метрополитене», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы. Инцидент произошел в вестибюле станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
В суде мужчина признал свою вину. Виновность Скабелина также подтверждается показаниями свидетелей и видеоматериалами.
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